Djevojku izujedali ispred kuće: Opasni psi se šetali bez nadzora i zaštitne korpe - uhapšeni vlasnici

Policija u Boru po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru uhapsila je dvojicu muškaraca koji su pustili dva psa bez povoca i zaštitne korpe koji su izujedali Tamaru Novaković!

Slučaj Tamare Novaković koju je izujedao staford u Boru uznemirio je Srbiju. Ona je inače volonter u društvu za zaštitu životinja, a stravičan napad na nju dogodio se u četvrtak ispred njene kuće. Policija je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru uhapsila K.D. (24) i M.J. (40) zbog izazivanja opšte opasnosti. Oni se sumnjiče da su u četvrtak na terenu za male sportove u Humoljskoj ulici pustili dva psa bez povoca i zaštitne korpe.

Psi su napali Tamaru Novaković i više puta je ujeli po telu i glavi. Nju su spasili njena majka i njen muž. Uspjeli su da pozovu policiju koja je stigla na lice mjesta prije nego što su vlasnici uspjeli da pobjegnu. Ona je sve objasnila u objavi na svom Fejsbuk profilu.

“Večeras oko 18:00, čula sam lavež mojih pasa u dvorištu, moj suprug je bio napolju nekim svojim poslom te sam ga na vratima odmah upitala zašto naši psi toliko laju na šta sam od njega dobila odgovor da su neki debili na stadionu preko puta naše kuće pustili staforde ili pitbulove, šta li su već, sa povoca i da su se naši zato uznemirili. Znajući da otprilike u to vrijeme djeca iz komšiluka kreću svojim kućama/stanovima,jer kada je lijepo vrijeme kao danas, dan provedu ovde kod baka i deka, znajući da komšije prošetaju i svoje pse u to vreme,da u to vrijeme izađe sva omladina iz komšiluka na isti taj stadion, krenula sam da ih zamolim da vežu svoje pse kako ne bi došlo do nekog incidenta.

Kako sam volonter društva za zaštitu životinja,a vođena nedavnim događajem sa stafordima u bolničkoj koji su rastrgli Belku, uključila sam telefon odmah na snimanje, tako je snimak i nastao... Ni riječ nisam izustila, psi su već krenuli na mene, oborili me na zemlju i krenuli da kidišu i ujedaju me po glavi na kojoj imam ujedne rane ,od kojih su dvije morale da se ušiju, jedna na temenu i druga na arkadi, druge rane su ostale otvorene jer se ujedne rane inače ne ušivaju osim ako nisu velike. Na svu sreću moja majka je izašla iz kuće i čula moje povike upomoć,i dotrčala je zajedno sa mojim mužem.

Vlasnici su uspjeli nekako da savladaju pse i otrgnu ih od mene, kako mi je posle mama rekla,jer se tog dela i ne sećam najbolje... Ja sam uspjela da pozovem policiju. Dotična vlasnica me je svo vrijeme molila da policiju ne zovem i meni u krvavo lice nabijala telefon sa slikama kako psi spavaju sa djecom u krevetu... Dok je drugi vlasnik riješio da krene na moga muža... Nakon što su shvatili da ce policija uskoro doći, počeli su da bježe, ali je policija na svu sreću bila brža od njih.

Ovom prilikom se svim policajcima koji su večeras bili na uviđjaju, od srca zahvaljujem za svu podršku i strpljenje koje su imali, za sve reči utehe koje su mi pružili jer sam u njih gledala kao u Boga i jedinu nadu da se ovo više neće nikom ponoviti iako sam svesna da su samo radili svoj posao, sve jedno veliko im hvala! Neki se verovatno i ‘slade‘ sada, misleći da su mi psi koje toliko branim i volim napokon došli glave. Koliko god nakaradno zvučalo,i sada posle svega,posle sve traume koju sam doživela,i ovog puta ću reći da psi NISU krivi već NESAVJESNI VLASNICI!

U prilog ću staviti i pravilnik o čuvanju i držanju opasnih pasa,pa procijenite sami ko je kriv! Nadam se da će tužilaštvo uraditi sve po službenoj dužnosti kako i sam zakon nalaže, a ja ću vlasnike ako treba goniti po privatnoj tužbi i do sudnjega dana ako treba, da makar jednom pravda bude zadovoljena a da nesavjesni vlasnici debelo odgovaraju za ovo! I koliko god glupo zvučalo, drago mi je da sam žrtva bila ja a ne djeca mojih komšija ili moja. Ovo je djeco moja za sve vas“, napisala je Tamara.

