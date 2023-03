Vučić: 11 godina ne podnosim tužbe protiv novinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su ga "jutros obavestili" da je "po tužbi advokata po generalnom ovlašćenju" zakazano suđenje protiv autorki filma "Vladalac" i dodao da će tužba biti povučena.

Izvor: RTS 1/Screenshot

"Obavestili su me da je po mojoj tužbi zakazano suđenje protiv nekih novinara i producenata, zbog uvreda koje su na moj račun izneli u onom filmu Vladalac. Gde sam negativno rođen, kriminalac, svakakav", rekao je Vučić.

On je na Instagramu objavio da u poslednjih 11 godina nije podneo tužbu ni protiv jednog novinara.

"Niti sam to učinio ovog puta, to je uradio advokat po generalnom ovlašćenju, i istog trenutka će povući tužbu, jer ja to ne radim. Ne radim zato što oni nisu mogli da unište ni moju čast, niti da naškode mom ugledu, jer taj ugled i nemaju. A to može samo da uradi onaj ko ima ugled, i ko govori istinu", rekao je Vučić.

"Danas imamo pametnija posla da u Sremskoj Mitrovici u šest sati govorimo o budućnosti Srbije", naveo je.

