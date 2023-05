OTKRIVENO ŠTA JE DJEČAK PRETRAŽIVAO PRIJE MASAKRA: Sve je isplanirao, htio je da izbjegne zatvor

Evo šta je pokazalo vještačenje telefona dječaka (13) koji je izvršio masakr u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Dječak (13) koji je prije dva dana u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio osam svojih vršnjaka i čuvara škole Dragana Vlahovića, a ranio sedam osoba do detalja je isplanirao stravično ubistvo, ali i kako da izbjegne zatvor, pokazalo je vještačenje njegovog telefona, saznaje "Blic".

Kako je utvrđeno, dječak je planirao masovno ubistvo mjesec dana, a ono što je pregledom njegovog telefona utvrđeno ledi krv u žilama - on je svjesno počinio ubistvo svojih vršnjaka i čuvara škole jer je neposredno pred zločin na internetu pretraživao Krivični zakonik Srbije kako bi istražio da li djeca mogu krivično da odgovaraju. "Na osnovu njegove pretrage se zaključuje da je organizovao napad u školi sada jer je znao da mu je ostalo malo više od 2 mjeseca do 14. rođendana i da mu je toliko vremena ostalo od krivične neodgovornosti ukoliko počini zločin", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Takođe, kako je utvrđeno, dječak je veče pred masovno ubistvo gledao američki blokbaster o masakru u jednoj školi u Americi. Nekoliko sati kasnije on je izvršio stravični zločin.

Mjesec dana pripremao zločin

Kako je nakon tragedije izjavio Veselin Milić, načelnik Uprave Grada Beograda poručio je da je ovo ogromna ljudska tragedija. On je naglasio da cijeli zločin pripreman mjesec dana. "Nastradalo je osam učenika škole, sedam djevojčica i jedan dječak", naveo je on. Dječak je u dužem vremenu to planirao, motiv nije saopštio. Vatreno oružje uzeo je iz očevog stana i donio sa četiri molotovljeva koktela", rekao je.

Milić je na konferenciji pokazao i spisak koji su našli u stanu dječaka ubice. Na njemu su ispisana imena učenika koje je planirao da ubije. Osim toga, imao je i precizan plan škole, sa iscrtanim ulazom i izlazom.

Sve do sada utvrđeno u istrazi nezapamćene tragedije pokazuje da je dječak svjesno i planski ubio svoje vršnjake i čuvara škole. Nije bio pod dejstvom alkohola, niti psihoaktivnih supstanci, a ono što dodatno budi jezu jeste da se na ispitivanju u policiji pored toga što nije pokazao trunku kajanja zbog učinjenog zlodela, ponašao bahato dok je pričao o žrtvama.

