Vučić o posjeti porodicama i školi "Ribnikar": Boriću se za najstrože kazne

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će insistirati da bude uvedena najstroža azna.

Izvor: RTS/Screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je porodice straladih u pucnjavi u okolini Mladenovca, u Duboni i Malom Orašju, i u izjavi za Radio-televiziju Srbije rekao da će tražiti najstrože kazne za počinioce zločina.

Bio je upitan i da li je za vraćanje najstrože, smrtne kazne.

"Jesam i politički ću se boriti u Evropi i svijetu, jer za ovo što je učinjeno u Beogradu, za učinjeno u Malom Orašju i Duboni ne postoji druga kazna. Ne možete da ubijete monstruma, makar imao i 13, 14 godina, ali onaj ko je tome doprinio mora da trpi najteže moguće kazne. Kako da neko ko je to učinio može da računa da će sa lakoćom da izaće iz bolnice, na slobodu ili kao ovaj iz Dubine ako je planirao, a nije nemoguće, da dobije 20 godina, da za 15 godina izađe i da živi normalno cijeli život, a ugasio 10 kuća. Šta očekujete da ljudi traže? Šta me briga za udruženja, društva... Šta treba, da izađe negdje, da nam još 10 kuća u crno zavije? Ovo govorim kao običan čovek i kao predsjednik. Boriću se da dobiju maksimalne kazne dok sam predsjednik, bez direktnog mješanja u bilo šta, ali ako to ne učinim ovog puta, sami ćemo biti krivi kad se to bude ponavljalo za 10, 15 ili 20 godina".

Vučić je govorio i o tome kako je izgledala njegova posjeta porodicama koje su u masakru izgubile članove.

"Šta da kažete u tim situacijama? Prvo sam ušao u kuću u kojoj žive roditelji Panić, Zorica i Saša i sa svekrvom i svekrom. Oni su u nekoliko minuta izgubili i sina i ćerku, od 21 i 18 godina. Ona nije dočekala maturu, on je bio policajac, divan dječak, divan mladić, nije mrava zgazio. Naš narod kaže kad vidi slike 'Lijepi kao jabuke', više neće ući u kuću. Šta da kažem ljudima? Jedino sam mogao da kažem da ću kao građanin i predsjednik Srbije za onoga ko je to učinio i za one koji su ga naoružavali i koji su u porodici to pomagali na različite načine tražiti da se kazne na najteži način".

Vučić je razgovarao sa članovima porodice stradalih u Duboni, kao i u Malom Orašju.

"Žive, a ne žive. A, danas, koliko god da im je teško bez djece, svi se nadaju da će Petar Mitrović preživjeti, iako je u veoma teškom stanju. Sutra ili prekosutra ću dodatno da razgovaram, svaki dan pričam sa ljekarima načelnicima, nažalost nemam šta da krijem, rekao sam u lice njegovoj porodici da ima najbolju njegu, ali da je situacija oko njega. Svi ostali se oporavljaju i svakako će preživjeti, tako bar danas izgleda. Boga molimo da i Petar preživi, to bi bila velika pobjeda za divno selo. Ti ljudi su tražili samo najstrože kazne, samo to"

Vučić je rekao da je posjetio školu Vladislav Ribnikar, da se upisao u knjigu žalosti i da tome nije htio daje publicitet.

"Posjetio sam je, samo nemam potrebu da se pravdam. Nisam danas vodio kamere, seljaci su me vidjeli bez ijedne kamere, ičega, jedina fotografija je uslikana telefonom, nema drugih. Bilo je direktora škole, nekliko nastavnika, žena, upisao sam se u knjigu žalosti, obišao mjesto zločina, užasno je... Jeziva tragedija, ali nemam potrebu da se pravdam bilo kome ko misli da ima monopol na bol i tugu. Imam troje djece i noćima sam plakao i borio se kako da donesemo mjere i da nešto promjenimo".

