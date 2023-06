Poplave širom Srbije, brojne kuće pod vodom: Bujice nosile automobile i poljoprivredne mašine

Na pruzi Beograd-Niš kod Jagodine obustavljen je saobraćaj, a bujica kod ovog grada nosila je automobile, traktore i poljoprivredne mašine.

Izvor: RTS/Screenshot

U Pomoravlju su obilne kiše izazvale izlivanje desetina seoskih rječica i potoka. Na pruzi Beograd-Niš kod Jagodine obustavljen je saobraćaj, a bujica kod ovog grada nosila je automobile, traktore i poljoprivredne mašine. Na teritoriji grada Čačka proglašena je vanredna situacija zbog poplava, a u opštini Svilajnac izlila se Trstena i poplavila oko deset kuća u selu Vojska. Nekoliko osoba je evakuisano.

Vanredna situacija zbog poplava uvedena je i u delovima opštine Majdanpek - Debeli lug, Valja Prerasta, Beli Izvorac, Jasikovo, Rudna Glava. Zbog obilnih padavina i izlivanja rijeke Moravice, uvedena je vanredna situacija i u opštini Sokobanja. Uglavnom su popravljene podrumske prostorije i niko od stanovnika nije evakuisan. Trenutno su za saobraćaj zatvorena dva mosta na lokalnim putevima. Ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu i dežuraju zbog najavljenih padavina.

Zbog naglog rasta reke Lugomir, u 16.40 obustavljen je kompletan železnički saobraćaj na magistralnoj pruzi Beograd-Niš kod Jagodine. Ugrožen je željeznički most na Lugomiru, jer je reka došla do metalne konstrukcije i nanela veće količine granja i panjeva, tako da most nije bezbjedan za prolazak vozova.

Jaka kiša rano jutros izazvala je izlivanje u više mjesnih zajednica kod Čačka, pa je pod vodom više od 20 kuća i mnoga dvorišta. Voda je ušla u stambene i podrumske prostorije ne samo na gradskom, nego i na seoskom području. U Čačku je zato donijeta odluka o proglašenju vanredne situacije za cijelu teritoriju grada.

Na terenu su uz vatrogasno spasilačke, ekipe Civilne zaštite, Crvenog krsta i javnih preduzeća. Na više lokacija intervencije su još uvijek u toku, gdje se voda ispumpava crpnim pumpama. Bujične vode sa obronaka Crnog Vrha i Juhora slile su se i poplavile desetine kuća i veće površine obradivog zemljišta.

Vodostaj rijeke Belice u centru Jagodine tokom dana došao je do kritičnih granica. Jedan gradski most je zatvoren, a na ugroženim delovima obale postavljene su vreće sa pijeskom i obezbijeđeno stalno dežurstvo ljudi i mehanizacije. Jagodinska hitna pomoć zbog poplavljenih prostorija izmještena je u bivšu kovid ambulantu, a Služba urgentne medicine u glavnu zgradu bolnice.

Obilne padavine i bujice prave velike probleme na teritoriji Rasinskog okruga. Najviše problema stvaraju bujični potoci s planine Juhor. Pod vodom je tridesetak kuća. Nema opasnosti po ljudske živote. Iz Gornjeg dijela Suvaje noćas je uz asistenciju policije preventivno evakuisano nekoliko stanovnika. U selu je postavljena cisterna sa pijaćom vodom. Osim lokalnog puta u Suvaji, u prekidu su i putni pravci iz Obreža ka Doljevcu i u Zalogovcu.

(MONDO/RTS)