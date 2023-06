U Srbiji vanredno u 35 opština: Ljudi evakuisani, voda odnijela puteve (FOTO/VIDEO)

Voda je odnijela most na Ibarskoj magistrali u mjestu Adrani kod Kraljeva, tako da je u prekidu taj dio magistrale ka Čačku.

Ne prestaje borba sa izlivanjem reka i potoka i problemima koje donose bujice. Vatrogasci spasioci su na terenu širom Srbije. Vanredna situacija proglašena je u 35 gradova i opština. Voda je odnijela most na Ibarskoj magistrali u mestu Adrani kod Kraljeva, tako da je u prekidu taj dio magistrale ka Čačku. Sinoć je bio u prekidu i stari put ka Čačku, ali je on sada prohodan. Do Čačka se može i obilaznim putem Kraljevo-Kragujevac, preko Gruže i Knića.