"ČOBANI NEKAD ČUVALI OVCE, SAD IH PEKU PO PLAŽI!" Snimak iz Budve napravio BURU na mrežama - ljudi gledaju i NE VJERUJU!

Prizor sa plaže Jaz u Crnoj Gori privukao je pažnju širokih narodnih masa, kada je jedna Instagram stranica objavila snimak turista koji u ljetovanju uživaju na svoj način.

Izvor: Instagram/screenshot/podgoricki.vremeplov

Na popularnoj Instagram stranici "podgorički.vremeplov" osvanuo je snimak sa popularne plaže u Crnoj Gori, odnosno sa plaže "Jaz" kod Budve. Kako može da se vidi na snimku, ljudi su donijeli jagnje koje su pekli nasred plaže. Okretali su ga na ražnju, a u pozadini se vide suncobrani i ležaljke.

To nije prvi put da se viđaju ovakve situacije na popularnim ljetovalištima, a snimak je mnoge šokirao.

Komentari ispod snimka su se samo nizali. "Naplatila bih kaznu za ovo da bi to ljetovanje otplaćivali narednih 10 godina", "Kakvo dno dna", "Srećno svima koji slave... napraviše od Budvanskih plaža vašar u maloj Moštanici", "Ljudi uživaju to je to, a i ovaj što snima da nije ovakav vjerovatno bi sjedio sa njima i čekao da se ispeče", "Čobani su ranije čuvali ovce. Danas ih okreću po plažama", bili su neki od komentara.