Načelnik opštine u Hrvatskoj osumnjičen da je pretukao ženu: "Vrijeđao me, pa me šakama udarao po glavi" (VIDEO)

Policija je uhapsila HDZ-ovog načelnika Opštine Severin kod Bjelovara Žarka Žgelu zbog sumnje da je fizički i verbalno napao vlasnicu kafića.

Hrvatska policija je uhapsila HDZ-ovog načelnika Opštine Severin kod Bjelovara Žarka Žgelu zbog sumnje da je fizički i verbalno napao vlasnicu kafića u Severinu Ivu Milku Kramarić, piše Mojportal.hr. Osim njega, privedena su i dvojica muškaraca koji su sa njim bili u društvu, a za koje pretučena vlasnica kafića tvrdi da su prije incidenta zajedno sa načelnikom maltretirali njenu konobaricujer im nije dala da više piju. U incidentu su tri osobe lakše povrijeđene.

"U ugostiteljskom objektu i na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta trojica muškaraca u dobi od 58, 27 i 24 godine su narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. 58-godišnjak i 27-godišnjak su u ugostiteljskom objektu vrijeđali vlasnicu revoltirani što ih radnica nije željela da usluži pićem", navodi se u policiji i dodaje:

"Potom su na parkiralištu 27-godišnjak i 24-godišnjak verbalno i tjelesno napali više osoba koje su stale u obranu vlasnice, a u međuvremenu je 58-godišnjak verbalno i tjelesno napao 28-godišnju vlasnicu", kažu u policiji i dodaju kako je u incidentu, uz trojicu počinitelja, učestvovalo još pet osoba od kojih je troje zadobilo lake tjelesne povrede. Povrijeđena je 28-godišnja vlasnica i 36-godišnji i 31-godišnji gosti ugostiteljskog objekta.

"Trojica počinitelja su uhapšena pa će u zakonskom roku uz optužni prijedlog biti dovedeni pred sudiju Prekršajnog odeljenja Opštinskog suda u Bjelovaru", dodaju u policiji. A šta se sve događalo te večeri u Severinu ispričala je napadnuta vlasnica kafića Iva Milka Kramarić.

Priča vlasnice kafića

Vlasnica kafića u selu Severin u Hrvatskoj, Iva Milka Kramarić, tvrdi da ju je prošlog vikenda verbalno i fizički napao načelnik Opštine Severin, Žarko Žgela. Prema izjavi koju je dala za medije, incident se dogodio nakon što je radnica kafića, koja je odbila da posluži alkoholisane goste, prijavila da ju je načelnik vuče i zavrće ruku.

Kada je vlasnica stigla u kafić nakon obavještenja, zatekla je načelnika i njegove prijatelje kako se raspravljaju sa radnicom. Iva Milka Kramarić je zatražila od njih da napuste lokal, ali su načelnikov prijatelj i on nastavili da verbalno napadaju i vrijeđaju vlasnicu.

Kako se situacija dalje razvijala, grupa gostiju kafića pokušala je da zaštiti Ivu od napadača. Na terasi kafića je došlo do tuče između jednog mladića koji je želio da popije piće i načelnikove grupe.

"Oni su automatski krenuli na njega. Unosili mu se u facu i počeli da ga tuku. Tada su se u tuču uključili još neki gosti kafića koji su zapravo mene branili, jer su čuli i vidjeli šta su mi sve govorili. U tom trenutku načelnik je nasrnuo na jednog dečka iz sela. Došla sam do njih i pitala načelnika - ‘Šta to radite? Vi bi trebalo da budete neki primjer’. On me je opsovao i počeo da viče: ‘Znaš li ti ko sam ja? To je moje selo’. Kada sam mu na to rekla da će završiti u novinama, uhvatio me za vrat. Odgurnula sam ga i maknula na terasu jer sam se uplašila, a i znala sam da je tamo kamera. On je došao za mnom i krenuo da me šamara. Pomjerala sam se u desnu stranu, a kada sam mu okrenula leđa, počeo je šakama da me udara po glavi", prepričava Iva i dodaje kako ga je onda muškarac, koji je bio s njim u društvu, strpao u auto i odvezao.

Policija je intervenisala nakon incidenta, ali prema tvrdnjama vlasnice kafića, nije obavila razgovor s načelnikom ili mu uradila alkotest jer ga nisu zatekli na licu mjesta. Vlasnica je prenijela da su policajci razgovarali s njom i da su od nje uzeli snimke nadzornih kamera.

Iva ističe da se načelnik nije izvinio niti se javio nakon incidenta. Tvrdi da se plaši za svoju sigurnost i da neće ići u Severin bez svog supruga, iako imaju kafić tamo. Iva je takođe istakla da postoje snimci nadzornih kamera koji prikazuju incident, što bi moglo biti ključno u dokazivanju krivice.

