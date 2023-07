Unuk Slobodana Miloševića primljen u Glavni odbor SPS: Slikao se sa Dačićem i poručio: "Za mene je ova ideja večna"

Marko Milošević poručio je kako će mu ideja socijalizma biti zauvijek u srcu.

Unuk pokojnog predsjednika Slobodana Miloševića primljen je u Glavni odbor Socijalističke partije Srbije nakon čega je u govoru poručio da mu je ideja socijalizma velika strast.

"Drago mi je što sam u prisustvu dragih prijatelja, partijskih drugova. Za mene je ova ideja vječna i drago mi je što to postoji u ovakvom kontinuitetu, i još će da postoji, tek će da postoji", rekao je Milošević prije današnje svečane sjednice Glavnog odbora SPS.

On je dodao da će dati sve od sebe da što više doprinese partiji i društvu.

"Ja sam takođe jako zainteresovan da se bavim pravnom naukom. Eto, volio bih da iskoristim priliku da podijelim nešto. Pravo je moja velika ljubav, konkretno međunarodno javno pravo. Imajući to u vidu, postoje problemi sa kojima se suočavamo i kao društvo i kao zemlja i ja se nadam da će biti prilike da donesemo što je moguće bolje rješenje", izjavio je Marko.

On se potom fotografisao sa članicom Glavnog odbora partije i političarkom iz Niša Anom Grozdanović, koja je podijelila fotografiju na svom Instagram nalogu uz poruku: "Dragi Marko ljepši datum nisi mogao da dobiješ od ovog danas, a to je rođendan partije. Od danas si član Glavnog odbora - kao unuk Slobodana Miloševića zbog čega smo već svi ponosni na tebe, i zbog čega smo ti svi na raspolaganju od srca, jer svi nosimo zahvalnost prema tvom dedi a našem predsjedniku. Na čemu ti od srca čestitam i vjerujem da će tvoji rezultati biti vidljivi i doijneti mnogo dobra našoj najljepšoj Srbiji. Imaš motiv a to je da ispuniš želju svom dedi o očuvanju Srbije! Srećno i zivjeli", napisala je političarka.

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić ranije je izjavio da će predložiti da Marko Milošević bude uključen u Glavni odbor SPS-a, a Grozdanovićeva je i potvrdila da se to dogodilo na rođendan partije.

Da podsjetimo, predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da bi učešće socijalista u Narodnom pokretu za državu bilo dobro, prvo za Srbiju, a onda i za SPS.

