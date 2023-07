Kišobrani mogu biti opasni: Kako se zaštiti od strujnog udara tokom oluje

Dječak u Novom Sadu i čovek u Bačkoj Palanci u petak su stradali usled strujnog udara poslije oluje. Tim povodom električar je objasnio šta nikako ne treba da radimo poslije nevremena.

Električar Tomislav Micović objasnio je šta nikako ne bismo smjeli da radimo i kako da se ponašamo tokom i nakon nevremena, kako ne bismo izgubili glavu.

"Kada su ovakva nevremena dolazi do kidanja strujnih provodnika koji često mogu da padnu dole. Kada se sve to spoji sa nevremenom gdje je tlo vlažno ili vlažna trava i kada provodnik visokog napona padne na zemlju, dešava se pojava koja se stručno naziva naponski lijevak. To znači da je i zemljište pod naponom oko tog kabla, pa se može desiti da osoba koja se nađe u blizini nastrada", objašnjava Micović.

Osim što je najbolje da se kabl ne dira, veoma je važno i na koji način će se neko udaljiti od kritičnog mjesta.

"Kako je na određenom mjestu pao taj visokonaponski provodnik, napon opada što je dalje od tog provodnika i kako neko korača u suprotnom pravcu može da se desi da dođe do napona koraka da se između dvije noge desi takav napon da struja protekne kroz vaše noge kako se pomjerate. Rješenje bi bilo - treba na jednoj nozi da se odskakuće i da se na takav način udalji", kaže Micović.

Najopasnije je kad pada kiša

"Kada pada kiša, tada je najopasnije, jer mokro tlo jako dobro provodi struju. Tu se dešavaju i nesreće od gromova i električnih pražnjenja. Isto se desi kada na nekom polju pase stoka, udari grom i sva stoka strada odjednom", napominje Micović.

Dodaje i da je važno da se što dalje udaljimo od mjesta gdje ima kablova kako ne bi došlo do strujnog udara.

"Nikako ne dirati kablove, treba se što pre skloniti od takvih mjesta. Za vrijeme nevremena nikako ne popravljati nešto. Grom uvijek udara u najvišu tačku, tako da neko može da nastrada ako se nađe na čistini. I kišobrani sprovode struju, imaju metalnu šipku i mogu biti opasni.

Još jedan savet dao je iskusni električar, a to je da se gase svi aparati koji imaju elektroniku, jer su podložni udaru gromova.

"Ranije su se isključivali antenski prijemnici najčešće, jer je tada mnogo tv aparata stradalo. Dešava se sada da udari u kablovsku ili negdje u uličnu mrežu da udari grom. Zato bi trebalo isključivati aparate koji imaju elektroniku poput laptopova, računara, televizora, telefona... jer su oni osetljivi na električna pražnjenja", zaključuje Micović za "Prva" Tv.

Troje poginulo u oluji

Inače, u nevremenu koje je ove nedjelje pogodilo Srbiju stradalo je troje ljudi. U Novom Sadu od strujnog udara poginuo je dječak od samo 12 godina. On je želio da provjeri kako je njegov tetka nakon oluje. Nakon što se čuo vrisak, komšije su dječaka zatekle ispod prozora zgrade, pored gasnih instalacija koje su varničile, odakle su ga premjestili do dolaska hitne pomoći.

U petak je, takođe, nastradao i muškarac u Bačkoj Palanci, koji se golim rukama uhvatio za strujne kablove u pokušaju da ih pomjeri sa svoje kapije.

Treća žrtva stravičnih nepogoda je žena nastradala u Kovačici usljed požara koji je prouzrokovan udarom groma. Prema navodima, grom je udario u drvo pored kuće i požar se prenio na kuću.

