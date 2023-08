Direktor zabranio dukserice sa kapuljačom u gimnaziji: "Učenici se oblače kao da idu na utakmicu"

Prema riječima direktora 13. beogradske gimnazije, đaci se oblače kao da idu na utakmicu ili trening.

Izvor: Facebook/printscreen/BRDO GRUVA/Twitter/printscreen/@Mikiliki9

Đacima 13. beogradske gimnazije prema pravilniku o oblačenju od 1. septembra biće zabranjeno da na časove dolaze u bermudama i šorcevima, trenerkama, mini-suknjama, majicama na bretele i svoj drugoj odjeći koja se ne smatra prikladnom. Na spisku su se našle i dukserice sa kapuljačama.

Bojan Vučković, direktor 13. beogradske gimnazije, izjavio je da je pravilnik o odijevanju uveden prije svega jer su učenici u školu dolazili obučeni kao da idu na utakmicu ili trening. Prema njegovim riječima, i prethodnih godina u školi su imali obavještenja učenicima kako da dolaze odjeveni u školu.

"Sada je to, za razliku od prethodnih godina, objavljeno zvanično, na plakatu. Mi imamo i pravilnik o ponašanju, ali na odijevanje smo se ograničili jer je bilo upadljivo koliko se pogoršao nivo oblačenja učenika. Većina učenika dolazi u trenerkama, imate osjećaj kao da ste u sportskom centru. To nije za školu i kada je toga previše nekako u toj masi učenika u trenerkama vi kao da vidite navijače na utakmici, a ne učenike. Trenerka je ipak predviđena da se oblači kada se ide u šetnje, trenira ili odmara kod kuće", kaže Vučković.

Direktor Vučković kaže da im je potrebna podrška roditelja kako bi učenici shvatili da je to dobro za njih, a ako to ne pomogne predviđene su i kazne za učenike.

"Ako se učenici ogluše na pravila oblačenja dobijaju dvije opomene da u školu moraju da dolaze pristojno odjeveni. U slučaju da i to ne ispoštuju onda im razredni starješina smanjuje ocjenu iz vladanja. Cijeli ovaj pravilnik će ići i na razgovor sa učeničkim parlamentom i savjetom roditelja, to je prijedlog nastavničkog veća. O nekim stvarima može da se razgovara, recimo o tome da li ipak da se pristane na neke bermude ispod koljena, ali ako se pristane na to, pristaće se i na bermude", kaže Vučković.

Direktor 13. beogradske gimnazije kazao je da se nisu samo oni odlučili na ovu mjeru. "Znam da su u 14. gimnaziji objavili isto plakat sa pravilima oblačenja kao i mi. Njihov je zapravo bio prije našeg. Svi mi, zaposleni u školi, saglasni smo oko toga da je naša misija, osim obrazovanja, da djeci ukažemo na to šta je pristojno, a šta ne", kaže Vučković.

Tvrdi da ovo nije uvod u uvođenje uniformi, već da bi trebalo djecu da nauči da poštuju obrazovnu instituciju u koju dolaze. "Uniforme je mnogo teško uvesti. To je, prije svega, ogroman trošak i teško je organizacijski, ali ovim želimo da ukažemo djeci na to da je u školu potrebno dolaziti pristojno odjeven. To je minimum poštovanja",ispričao je Bojan Vučković, direktor 13. beogradske gimnazije.

(MONDO/Blic)