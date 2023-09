Predložen doživotni zatvor za silovatelje u Srbiji: Evo i koliko robije slijedi nasilnicima u porodici

Za sve oblike krivičnih dјela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba sa dјetetom moći će da se izrekne kazna doživotnog zatvora.

Izvor: Youtube/Al Jazeera Balkans/Screenshot

Izmenama Krivičnog zakonika, koje je predložilo Ministarstvo pravde, predviđeno je da se za sve oblike krivičnih djela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba sa djetetom može izreći i kazna doživotnog zatvora, izjavila je ministarka pravde Maja Popović.

Maja Popović je navela da će biti znatno pooštrene i kazne za nasilje u porodici, a u skladu sa inicijativom roditelja djece nastradale na pješačkim prelazima i u javnom saobraćaju, biće mijenjane i sankcije za teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja.

Za osnovni oblik krivičnog djela nasilje u porodici, predloženo je da se pooštri i propiše kazna zatvora od šest meseci do pet godina, umjesto kazne zatvora od tri mjeseca do tri godine koja je sada propisana. Predloženo je pooštravanje i propisivanje kazne zatvora u rasponu od jedne do 10 godina za krivično delo nasilje u porodici koje je izvršeno korišćenjem oružja, opasnog oruđa ili drugog sredstva koje je podobno da se tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši. Sadašnja zatvorska kazna iznosi od šest mjeseci do pet godina.

Ako je izvršenjem nekog od ovih oblika krivičnog djela nasilje u porodici nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili je učinjeno prema maloljetnom licu, predloženo je da bude propisana kazna zatvora od tri do 12 godina, a sadašnja kazna je od dvije do 10 godina.

Takođe je predloženo da ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio, bude kažnjen kaznom zatvora od šest meseci do pet godina, a sadašnja kazna je od tri meseca do tri godine. "Predloženo je da se za sve oblike krivičnih djela silovanja, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba sa djetetom može izreći i kazna doživotnog zatvora. Kada je riječ o krivičnom djelu obljuba zloupotrebom položaja, predloženo je da onaj za koga se utvrdi da je učinio ovo djelo bude kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina", rekla je Popovićeva.

Navela je da je predloženo da ako kao posljedica izvršenja ovog krivičnog djela nastupi trudnoća, da se učinilac kazni zatvorom od jedne do 10 godina, umjesto sadašnje kazne zatvorom od šest mjeseci do pet godina. U slučajevima osnovnog oblika krivičnog dela nedozvoljene polne radnje predloženo je da se učinilac kazni isključivo kaznom zatvora do tri godine, umjesto novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

"Izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika biće pooštrene i kazne zatvora za teška djela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Očekujem da pooštravanje kazni zatvora za ovo krivično djelo utiče na savjest i odgovornost vozača, kako bi se sačuvali životi pješaka, a posebno životi najmlađih", navela je ministarka.

Govoreći o tome šta očekuje od izmena Krivičnog zakonika, rekla je da se njima šalje jasna poruka žrtvama nasilja u porodici, a prije svega ženama, da će država najoštrije reagovati sa ciljem da se svi oblici nasilja odlučno suzbijaju i najoštrije kazne svi učinioci ovog krivičnog djela.

Prema njenim riječima, pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivično djelo nasilje u porodici, značajno bi ohrabrilo sve žene da ne trpe nasilje i da ga bez straha prijave i budu uvjerene da će država biti tu za njih da ih zaštiti. Ministarka je rekla da se očekuje da izmene Krivičnog zakonika budu usvojene tokom sljedeće godine.

(MONDO/Politika)