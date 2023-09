Načelnik Dvora: Nikad više ulaganja, a nikad manje građana

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina rekao je danas na svečanoj sjednici Opštinskog vijeća održanoj povodom Dana opštine da u ovoj lokalnoj zajednici nikad nije bilo više ulaganja ni manje građana.

Izvor: Zora Savić, Srna

Arbutina je rekao da je za godinu dana, od prošlog Dana opštine na području ove lokalne zajednice u izgradnju i rekostrukciju 19,2 kilometra puteva uloženo 1.700.000 evra.

Prema njegovim riječima, u oblasti vodosnabdijevanja uloženo je 3.206.458 evra, a u toku je obnova kulturnog centra i drugih projekata.

"Kad se uzmu u obzir projekti koji su završeni za godinu dana i oni koji će biti završeni do kraja ove godine, ulaganja iznose 6.994.315 evra. Povučena su značajna sredstva EU posebno ove godine, poboljšana je infrastruktura, a time i kvalitet života", rekao je Arbutina.

On je dodao da u ovoj lokalnoj zajednici živi 2.996 stanovnika od kojih je 60 odsto starije od 60 godina.

"Popis iz 2021. godine je pokazao pad za 47 odsto stanovnika. Kad se pogleda starosna struktura stanovnika, bez ikakvih poremećaja, 2031. godine u Dvoru će živjeti manje od 1.500 stanovnika", naveo je on.

Arbutina kaže da se uveliko osjećaju problemi zbog nepovoljnih demografskih pokazatelja u ovoj lokalnoj zajednici koja je među rijetkima u Hrvatskoj ostala na staroj teritorijalnoj organizaciji.

"Imamo 505 kvadratnih kilometara i 64 naselja. Sada imamo pet naselja u kojima niko ne živi i više od 15 naselja u kojima ima do pet stanovnika. I u tim naseljima treba obezbijediti put, vodu, ljekarsku pomoć i socijalni program. Naši ljudi u Dvoru imaju prosječnu penziju od 130 do 180 evra što je malo i potrebna im je pomoć", kaže on.

On je naveo da je evidentan problem nedostatka radne snage i obrazovanog kadra ne samo u oblasti zdravstva već i u javnim preduzećima i ustanovama.

Arbutina kaže da se u sklopu programa obnove nakon zemljotresa u decembru 2020.u Dvoru gradi stambena zgrada sa 19 stambenih jedinica koja će biti završena u februaru iduće godine.

Zamjenik župana Sisačko- moslavačke županije Mihael Jurić rekao je da je, kad je u pitanju obnova nakon zemljotresa, u nadležnosti županije zravstvo, školstvo i dijelom socijalna zaštita.

"U Dvoru se u potpunosti obnavlja Dom zdravlja uključujući i opremu, ulaganja su vrijednosti 1,2 miliona evra. Sanirana je šteta na objektu osnovne škole, značajna su ulaganja u infrastrukturu", rekao je on.

Jurić kaže da na području županije dobro ide obnova javnih institucija ali da je kod obnove stambenih objekata problem kompleksniji, najčeše zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Dan opštine Dvor je 21. septembar kada se obilježava Međunarodni dan mira.

(Srna/MONDO)