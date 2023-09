Vučić: Gaženje Povelje UN u slučaju Srbije preteča današnjih problema u svijetu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u obraćanju na Generalnoj skupštini UN u NJujoku da je gaženje Povelje UN u slučaju Srbije preteča problema sa kojima je svijet danas suočen.

"Riječ mir je postala zabranjena, jer svi imaju svoje favorite i svoje krivce. I jedina vrijednost koja je ostala velikim silama su upravo principi, ali lažni. Dok njima odgovaraju, na njih će se pozivati", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je istakao da poštovanje Povelje UN nije izbor, već obaveza i ukazao da je na djelu primjena dvostrukih aršina.

On je naglasio da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država članica UN i da mu je zato teško da razumije kako neki ipak nisu dosljedni kada je riječ o potrebi poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije.

"Gore od svega je to što nam svi oni koji su počinili agresiju protiv Srbije danas drže pridike o teritorijalnim integritetu Ukrajine, kao da mi ne podržavamo integritet Ukrajine, a podržavamo ga i podržavaćemo ga, jer mi svoje principe i politiku ne mijenjamo, bez obzira na viševekovno tradicionalno prijateljstvo sa Ruskom Federacijom", rekao je Vučić.

On je istakao da su gotovo sve velike zapadne sile brutalno pogazile i Povelju UN i Rezoluciju 1244 UN, "negirajući i gazeći baš sve one principe koje danas brane", te da se "to dogodilo prije 24 i prije tačno 15 godina".

Prema njegovim riječima, prvi put, nezabilježeno u svjetskoj istoriji, 19 najmoćnijih zemalja donijelo je odluku, bez učešća Savjeta bezbjednosti UN, da surovo napadne i kazni jednu suverenu zemlju na evropskom tlu, "kako su rekli, da bi sprečili humanitarnu katastrofu".

"Pokušaj rasparčavanja moje zemlje, započet formalno 2008. jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova i Metohije još traje. Upravo gaženje Povelje UN u slučaju Srbije bila je jedna od vidljivih preteča brojnih problema sa kojima se danas svi suočavamo, a koji uveliko prevazilaze granice moje zemlje ili okvire regiona iz koga dolazim", istakao je Vučić.

On je napomenuo da je ilegalna odluka o secesiji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od Srbije donesena punu deceniju nakon okončanja ratnog sukoba u Srbiji i to bez referenduma ili bilo kog demokratskog oblika izjašnjavanja građana.

"Ova odluka doneta je u trenutku kada je Srbija imala vladu opredeljenu za evropske i evroatlantske integracije i bila u svom sastavu uključujući pokrajinu Kosovo i Metohija punopravna članica UN, ali i Saveta Evrope, OEBS-a i niza drugih međunarodnih organizacija", naveo je Vučić.

On je naglasio da to nije spriječilo pravno i političko nasilje upravo od onih koji danas prednjače u dijeljenju lekcija sa govornice u Generalnoj skupštini UN.

"Besmislena objašnjenja, poput policijskog terora koje su srpske vlasti sprovodile u svojoj južnoj pokrajini celu deceniju ranije, humanitarne krize, progona lokalnog albanskog stanovništva, samo su kap koja je prelila čašu laži i besmislica, kako bi se opravdalo nasilje nad jednom suverenom zemljom i kako bi se njen integritet urušio", dodao je Vučić.

On je ukazao da je od trenutka pobjede "velikih 19 nad malom Srbijom", 70 odsto Srba sa Kosova i Metohije napustilo svoja ognjišta, a Albanaca je za 300.000 više nego što ih je ikada bilo na Kosovu i Metohiji, pri čemu Srbija "ni jednom stopom" nije kročila na teritoriju neke druge države, niti ugrozila njeno postojanje.

"Kada su taj posao završili rekli su kako je pitanje Kosova demokratsko pitanje i kako će biti riješeno u skladu sa Poveljom UN i drugim međunarodnim pravnim aktima. A onda, palo im je na pamet da 2008. godine, suprotno svim, ali apsolutno svim aktima međunarodnog javnog prava, podrže nezavisnost tzv. Kosova", rekao je Vučić.

On je istakao da se danas na Kosovu i Metohiji, južnoj pokrajini Srbije, dešava ogoljeno nasilje, koje nad Srbima primjenjuju separatističke vlasti Aljbina Kurtija.

Vučić je ipak zahvalio globalnoj većini, napomenuvši da znatno više od polovine članica UN na primjeru Srbije podržava Povelju UN i ne podržava njeno nasilno rasparčavanje.

"Drago mi je da za većinu država članica UN dupli standardi ne postoje. Duboko smo zahvalni svima vama koji nesebično podržavate i naše napore za očuvanje teritorijalnog integriteta čime potvrđujete svoju privrženost Povelji UN. Čuvajući naše granice danas, čuvate i svoje granice i čuvate mir. U vaše ime, jednako kao i u naše sopstveno, nastavićemo da iz godine u godinu ukazujemo da odbrana principa jeste isto što i odbrana slobode, nezavisnosti i mira", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je poručio da je tužno to što se veliki, koje pravo i pravda ne interesuju, u svakoj različitoj prilici pozivaju na drugačije principe, na one koji im u tom trenutku odgovaraju.

"Kada se takva politika vodi, kada morala nema u svjetskoj politici, onda je jasno da ulazimo u eru velikih podela i velikih sukoba. I ne samo političkih ekonomskih, već i vojnih", upozorio je Vučić.

On je istakao da baš u ovakvoj teškoj situaciji, UN predstavljaju posljednju suštinsku platformu koja sve okuplja, te da zato Srbija pruža punu podršku svim važnim reformskim procesima UN.

Vučić je na početku obraćanja poručio da se obraća kao predstavnik slobodne i nezavisne zemlje, koja se nalazi na putu ka EU, ali koja istovremeno nije spremna da pogazi svoja tradicionalna prijateljstva koja je vijekovima gradila.

"Želim da podignem glas u ime svoje zemlje, ali i u ime svih onih koji i danas, 78 godina od osnivanja UN, istinski i jednako veruju da su principi Povelje UN jedina suštinska odbrana svetskog mira, prava na slobodu i samostalnost naroda i država, ali i više od toga, zalog samog opstanka ljudske civilizacije", rekao je Vučić.

