U Srbiji pojeftinile namirnice - VUČIĆ doručkovao parizer: "Nekad tražim da mi naprave u avionu" (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doručkovao je jutros, u Palati Srbije, sendvič, a sastojke, parizer i majonez, su kupili Siniša Mali i Tomislav Momirović.

Izvor: Instagram/buducnostsrbijeav/Printscreen

Kao što je i najavio prije par dana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas doručkovao četvrt hljeba, majonez i parizer, zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim i ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Tomislavom Momirovićem. Video snimak je podijelio na Instagramu, a kako je naveo, sastojke za sendvič su kupili Tomislav Momirović i Siniša Mali.

Sendviče su spremili i pojeli u Palati Srbije pošto danas, kako je naveo, tamo imaju mnogo sastanaka, a predsjednik je takođe istakao da je sve to koštalo skoro 600 dinara: "Kao što smo i obećali onima koji su od nas to zahtijevali, nije to bio naš hir, još su valjda rekli da to ne smijemo i nećemo da jedemo. Toma i Siniša su kupili pola kilograma parizera, domaće proizvodnje, dva litra jogurta, dva hljeba 'Sava', dvije kese i majonez i ukupna cijena je 585 dinara, što se vidi sa fiskalnog računa", rekao je predsjednik i dodao:

"Cijena ovog parizera po kilogramu je čak 140 dinara jeftinije i veoma sam srećan zbog toga što smo uspjeli. Nešto što narod voli da jede, nešto na čemu smo svi mi odrasli, nešto što ja i danas često jedem, posebno u avionu kada idem u inostranstvo, tražim da mi naprave sendvič baš od ovakvog parizera. I ne radimo ovo da bismo pokazali da demantujemo njihove laži o tome ko su milioneri, u Srbiji znaju ko ima račune u inostranstvu, a ko te račune nema, niti će ikad imati".

"Ovo sam uradio, dakle, a moji prijatelji prihvatili, zbog jedne druge stvari - da bismo pokazali modul slaganja. A to je da svakoga dana izmislite novu laž i nije važno koliko je prethodna laž bila glupa, koliko je puta bila demantovana, vi se nećete obazirati na jučerašnju laž, već ćete kreirati novu laž. Tako su u nedjelju uveče rekli da mi ne smijemo da pojedemo ovaj parizer, valjda je lošeg kvaliteta, valjda je to loša hrana, ja mislim da je odlična. Kada smo rekli da ćemo to da uradimo, onda se sva graja podigla i parizer im postao arhetip političkog neprijatelja i kako mi nemamo pravo da sve to jedemo", naveo je predsjednik.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je prije par dana da će lično kupiti parizer i da će doručkovati zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim i ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Tomislavom Momirovićem. "U srijedu ću lično da kupim i parizer i jogurt za doručak, a oni neka se smiju što mi brinemo o narodu", napisao je tada predsjednik na Instagramu.

U prodavnicama u Srbiji od danas po nižim cijenama može da se kupi 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju.

Kupci će, kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, ove proizvode moći da nađu pod oznakom "bolja cijena".

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović pozvao je građane da iskoriste ovu akciju koja će trajati do Nove godine i da izaberu artikle s natpisom "bolja cijena".

Proizvodi koji će od danas imati nižu cijenu su: mlijeko, jogurt, sir bijeli u kriški, jabuke, krompir, tjestenina, pileće meso u trupu, salama u omotu, bezalkoholno pivo, sokovi, kafa, hrana za bebe, šampon i kupka za bebe, diječje pelene, šampon i kupka za odrasle, toalet papir, higijenski ulošci, deterdžent za pranje sudova i deterdžent za pranje veša.

(MONDO.RS/MONDO.BA)