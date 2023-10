Preminuo poznati mađarski političar u Srbiji: Od Pastora se oprostili Vučić, Dodik, Orban...

Nakon teške bolesti Ištvan Pastor je preminuo u 68. godini.

Predsjednik Skupštine Autonomne srpske pokrajine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor preminuo je danas poslije teške bolesti.

Ištvan Pastor rođen je 1956. godine u mjestu Majdan u Novom Kneževcu. Po zanimanju je bio pravnik. Član je Saveza vojvođanskih Mađara od osnivanja, 1995. godine, a od 2007. je predsjednik stranke.

U periodu 1992.- 2000. bio je odbornik u Skupštini opštine Subotica, a u mandatu 1996–2000. i savezni poslanik u Saveznoj skupštini SRJ; od 1999. do 2002. godine član privremenog Nacionalnog savjeta mađarske nacionalne manjine i predsjednik izvršnog odbora; od 2000. do 2008. godine pokrajinski sekretar za privatizaciju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, a od 2008. do 2012. pokrajinski sekretar za privredu; u dva mandata bio je potpredsjednik Izvršnog vijeća AP Vojvodine.

Predsjednik SrbijeAleksandar Vučić naveo je da je Pastor uživao nepodijeljeno poštovanje svih poštenih i radnih ljudi Srbije, što je, kako navodi, bilo i najveće priznanje za njegov neumoran rad i ogromne napore koje je ulagao u bolji i bezbjedniji život svih i stvaranje stabilne i perspektivne budućnosti za generacije koje dolaze.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su smrću predsjednika Skupštine Vojvodine i lidera Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, Srbija, Republika Srpska, kao i njegova matica - Mađarska, izgubile čovjeka koji je poznavao i razumijevao oba naroda, i Srbe i Mađare, i njihove identiteta, te da je cijeli život i karijeru posvetio njihovom približavanju.

U telegramu saučešća upućenom porodici, Skupštini Vojvodine i Savezu vojvođanskih Mađara, predsjednik Srpske je naglasio da su njegovim preranim odlaskom mnogo izgubili ne samo članovi porodice, nego i njegovi prijatelji iz oba naroda, i Srbi i Mađari, na čijem povezivanju, prijateljstvu i jačanju saradnje je predano radio, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Premijer Mađarske Viktor Orban oprostio se večeras od Ištvana Pastora.

"Išao je putem ratnika. Pokoj mu duši", napisao je Orban na svom profilu na Fejsbuku.

