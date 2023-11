Ivica Dačić o susretu u Njujorku sa Lauševićem: Nije vjerovao da ću mu donijeti pasoš

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je ispričao kako je upoznao Žarka Lauševića.

Žarko Laušević je preminuo u sredu 15. novembra u 63. godini života, javnost u Srbiji i dalje ne može da vjeruje kakvog glumca je izgubila, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić se prisjetio kako i kada je upoznao velikana srpskog glumišta. Da podsjetimo, Dačić je u Njujorku 2012. godine uručio pasoš Žarku Lauševiću gdje je živio sa svojom porodicom.

"Nije vjerovao da ću da mu donesem pasoš, tako da, eto, tako smo se upoznali. Mene je nekako život upoznao sa Žarkom, zato što sam bio ministar unutrašnjih poslova. Znate da je u nadležnosti ministarstva i državljanstvo, i onda je jedna grupa glumaca tražila razgovor sa mnom i založili se za Žarka, da je on u izuzetno teškoj situaciji. Nisam ga poznavao do tada, ali naravno da sam znao za njegov rad, svi smo mi znali, on je stariji od mene šest godina, ali je svakako bio naš idol.

Imao je neriješeno pitanje državljanstva, odnosno postojala je mogućnost da ukoliko se ne riješe papiri, on nije imao pasoš, da ga bukvalno na ulici sretnu policijski organi, kontrola i da ga izruče Crnoj Gori. Čim sam dobio njegovu saglasost, krenuli smo to da radimo i iskoristio sam priliku, kada sam službeno boravio u Njujorku, pošto je on živio u Njujorku, da se sretnem s njim...", rekao je Dačić gostujući na "Tanjugu".

Glumac i njegov stariji brat Branimir 31. jula 1993. godine napadnuti su od grupe huligana u blizini podgoričkog lokala “Epl”. Tom prilikom je Žarko iz svog pištolja CZ-99 usmrtio napadače Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a teško ranio Andriju Kažića, dok je ovaj prilazio da se pridruži napadačima. Osuđen je na 13 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva.

Kaznu je izdržavao u Spužu i Požarevcu. Nakon ukidanja presude od strane Saveznog suda, po ponovnom pretresu februara 1998. godine, izrečena mu je kazna od 4 godine zatvora zbog dvostrukog ubistva u prekoračenju nužne odbrane. Budući da je u tom trenutku već izdržao 4,5 godine, pušten je na slobodu.

Ubrzo nakon toga je napustio zemlju i preselio se u Njujork. Vrhovni sud Crne Gore je, po žalbi tužioca 30. marta 2001. godine, tu odluku o kazni preinačio i izrekao kaznu od 13 godina zatvora. Dana 3. jula 2009. godine, saopšteno je da je Laušević uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama zbog boravka u SAD bez vize i da se razmatra njegova ekstradicija Srbiji po međunarodnoj poternici koja je raspisana 2002. godine na zahtjev Trećeg opštinskog suda u Beogradu. Dana 14. septembra 2009. godine, sud u Njujorku donio je odluku o ukidanju pritvora Lauševiću.

Godine 2011, objavio je knjigu “Godina prođe dan nikad”, a 2013. u septembru izašla je i druga knjiga. U decembru 2011. godine pomilovao ga je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić. Srpski pasoš uručio mu je 1. februara 2012. ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u Njujorku.

O njegovom životu napravljen je film “Lauš” po ideji, scenariju i u režiji Branke Bešević Gajić. Poslije više godina posjetio je Srbiju i Crnu Goru u maju 2014. godine.

