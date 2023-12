Marinika Tepić: Neću prestati da štrajkujem glađu, i ne razmišljam kako sam

"Svjesno i racionalno sam ušla u sve ovo", rekla je Marinika Tepić

Izvor: Ana Paunković/FoNet

Ne razmišljam kako sam, jer to nije tema, tu sam zbog borbe i odbijam molbe da prekinem štrajk glađu, bez obzira što su rezultati krvi pokazali da su parametri već malo lošiji, izjavila je jedan od nosilaca liste "Srbija protiv nasilja" (SPN) Marinika Tepić, koja je danas, kako tvrdi, ušla u osmi dan štrajka glađu u zgradi Skupštine Srbije.

"Svjesno i racionalno sam ušla u sve ovo", rekla je Marinika Tepić, navodeći da u situaciji nakon izborne krađe ne bi sebi mogla da dopusti da ide na televizijska gostovanja i bude u ulozi političkog komentatora i analitičara, a da ne preduzme sve što je u njenoj moći da bi se izbori poništili, uključujući štrajk glađu.

Moramo da stanemo na put izbornoj krađi i mafijaškoj vlasti koja vlada nasiljem, mržnjom, podjelama i huškanjem građana jednih na druge, izjavila je Marinika Tepić.

"Vlast je proizvela fenomen kakav ne postoji nigdje na svijetu, a to su izborni migranti", rekla je Marinika Tepić, uz tvrdnju da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u trenutku kada je prestao da mu se sviđa njegov narod odlučio da uveze nov narod.

Marinika Tepić je izjavila da je u nedjelju vrlo kratko izašla iz zgrade parlamenta i obratila se okupljenima na protestu ispred zgrade parlamenta u Ulici kralja Milana.

Neshvatljivo mi je da me nisu pustili da se vratim u zgradu. Kucam na vrata, a kroz staklo vidim da obezbeđenje okreće glavu. Ne mogu to da shvatim. To je sramota za njih, rekla je Marinika Tepić.

Ona je izjavila da vjeruje da takva naređenja dolaze direktno od ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.

Zamolila sam da se pomjere, pošto je tu bilo mnogo žena. Plakale su, plakala sam i ja, jer se Gašić plašio da će te žene preko mene da uđu u Republičku izbornu komisiju, i zato su me pustili da se vratim u zgradu, rekla je Marinika Tepić.

Ona je izjavila da je preteča takvih poteza vlasti "huliganski poriv Vučića", što budi najružnije emocije u ljudima.

Govoreći o neredima ispred Skupštine Beograda, Marinika Tepić je navela da je prepoznala huligane iz grupe Đorđa Prelića.

"Sada je jasno zašto je Prelić pušten iz zatvora ranije, bez obzira što je osuđen za ubistvo navijača iz Francuske Brisa Tatona. U maju sam u skupštini pričala o tome, ali i dalje su se svi pitali zašto je takav ubica na slobodi. Sada je jasno zašto je pušten", rekla je Marinika Tepić.

"Mi smo jedina zemlja na svijetu gdje je vlast demonstrirala protiv opozicije i gdje predstavnici vlasti počinju kontra štrajkove glađu", što govori da se trude da do potpunog besmisla dovedu svaki vid aktivizma. Sve što rade je laž i falsifikat, poput ovih izbora, izjavila je Marinika Tepić, navodeći da je bivši šef države Tomislav Nikolić, dok je, kao lider Srpske napredne stranke, štrajkovao glađu, primao hranu kroz infuziju.

"Nikolićevi rezultati krvi su pokazali da je tokom štrajka glađu unosio intravenozno hranu. To govori da su oni oduvek bili foliranti, pa i kad se radi o štrajku glađu", rekla je Tepić.

"Meni je danas Božić i naravno da bih najradije bila sa porodicom, ali mislim da sam i zbog njih, djece i mladih koji protestuju dužna da im obezbijedimo bolju zemlju, da nas se ne bi stidjeli jednog dana", izjavila je, navodeći da ne vjeruje Hitnoj pomoći, zbog čega je liječi njen ljekar.

U prostorijama poslaničkog kluba u zgradi parlamenta štrajkuje sedam predstavnika SPN.

Štrajku Marinike Tepić su se pridružili Jelena Milošević, Danijela Grujić, Janko Veselinović, Željko Veselinović, Branko Miljuš i Dušan Nikezić.

(FoNet)