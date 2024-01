Najmlađi ima 7 godina: Tri dječaka u Srbiji OPERISANA ZBOG PETARDI

Koliko su opasne petarde, svjedoče majka povrijeđenog dječaka i ljekari.

Izvor: RTS/Screenshot

I pored svih apela, i ove godine mnogo se pucalo tokom praznika. Petarde, vatrometi i druga pirotehnička sredstva, izazvali su više teških povreda. Zbog toga su u Institutu za majku i dijete neprekidno radili i operisali. Samo u novogodišnjoj noći, u Institutu za majku i dijete pregledano je osmoro povrijeđenih mališana, a zbog teških povreda šaka operisana su tri dječaka od osam do 17 godina.

"To se desilo oko 10 sati, kada je uzeo veću petardu, ispalio i tada smo čuli vrištanje. Ja sam bila u kući, muž je bio napolju i samo što se odaljio od muža to se desilo. Odveli smo ga u Hitnu pomoć, prvo smo mu mi ukazali pomoć, vezali ruku i odvezli ga u Mladenovac. Operisan je. Operisan je zahvaljujući dr Marku Bogosavljeviću, spasao mu je palac. Apelujem da druga deca ne uzimaju tu pirotehniku", kaže majka povrijeđenog dječaka.

"Operacija trajala više od dva sata"

Koliko su povrede bile teške, pamtiće i hirurzi, jer su satima bili u sali. "Prvi je operisan u 18 časova 31. decembra, sama operacija je trajala više od dva sata. Drugo dvoje djece su došli u jedan sat posle ponoći, relativno brzo smo ušli u salu, završili smo u pola osam ujutru. Jako su opsežne povrede bile, zahtjevale su vrlo pedantan rad i neki plan da što više tog povrijeđenog tkiva sačuvamo, da u nekoj daljoj budućnosti ostane što bolja funkcija tih povređenih šaka", rekao je hirurg na Institutu za majku i dijete dr Marko Bogosavljević.

"Dječaci ostali bez dijela ili cijelog prsta"

Direktor Instituta prof. dr Radoje Simić kaže da je ova godina približna prethodnoj po broju povrijeđenih. Kod oko 10 onih koji su povrijeđeni, međutim, povrede su bile mnogo teže. Primljeni su sa povredama mekih tkiva, kostiju, čak je bilo i amputacije dijelova prstiju. Nakon intervencija, povrijeđena djeca se i dalje oporavljaju u Institutu. "Nažalost, svako od dječaka je ostao bez dijela prsta ili cijelog prsta, ali ostatak šake prilično dobro izgleda, još uvijek je rano pričati, ali nadamo se da će posledice biti minimalne", kaže dr Bogosavljević za RTS.

Najmlađi pacijent imao 7 godina

Najmlađi pacijent imao je sedam godina i zbrinut je u ambulanti. "Najmlađa djeca su imala opekotine, drže male petarde i ona im pukne u ruci, to su rani školski uzrasti oko sedam godina. To dijete je zbrinuto ambulantno. Evo šta me brine i pored apela, aktivnosti koje vi mediji sprovodite – mi pričajući za medije, pričajući u našim stalnim druženjima sa djecom, roditeljima i pored apela policije i kampanje povrede se i dalje dešavaju", ističe profesor Simić za RTS. Za deset godina u Institutu za majku i dijete, zbrinuli su oko 100 djece povređene petardama, njih 20 su hospitalizovali, a 10 operisali.

Da li je par sekundi zabave vrijedno vašeg ili tuđeg zdravlja?

Nakon toga slijedi dug vremenski period rehabilitacije, borbe protiv ožiljaka i borbe za vraćanje funkcije šake, ukoliko su imali sreće da ona ostane cijela. Zbog toga dobro razmislite kako ćete proslaviti praznike i da li je par sekundi zadovoljstva zbog ispaljene petarde zaista vredno vašeg ili tuđeg zdravlja i života.

