ŠTA SVE ROBIJAŠI POKUŠAVAJU DA PROŠVERCUJU U ZATVOR: Baka jednom unijela kečap pun narkotika (FOTO)

Nije nepoznata činjenica da zatvorenici pokušavaju na razne načine da sebi dobave sredstva koja su zabranjena u zatvorima.

Izvor: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Crnogorske institucije nedavno su zaplijenile veliku količinu mobilnih telefona u pretresu krivično-popravnih zavoda širom te zemlje. Nije nepoznata činjenica da zatvorenici pokušavaju na razne načine da sebi dobave sredstva koja su zabranjena u zatvorima, tako i u srpskim zatvorima, u kojima su se plijenili mobilni telefoni, narkotici, ali i razni lijekovi.

Nedavno su pripadnicima 'kavačkog' i 'škaljarskog klana' oduzeti telefoni koje su imali u pritvoru u Crnoj Gori. Ovakve zapljene postale su učestale u svim zatvorima, kako u toj državi, tako i u Srbiji. Bilo koji uređaj, kao i narkotici, oružje i oruđe zabranjeno je posjedovati dok se osoba nalazi na izdržavanju kazne ili u pritvoru. Telefoni i narkotici veoma su cijenjeni u zatvoru, a zatvorenici i njihove posjete na domišljate načine pokušavali su da im dostave ove 'dragocjenosti' u zatvor.

Najčešći se pokušaji šverca određenih stvari dešavaju prilikom dostavljanje paketa koji sadrže hranu i prozvode za ličnu higijenu. Uprkos brojnim pokušajima, zaposleni u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, prvenstveno moraju da detaljno pregledaju pakete, koji ne smiju biti teži od 10 kilograma. Na tim pregledima najčešće su pronalaženi narkotici, koje dostavljaju svojim najmilijima koji se nalaze u zatvoru.

Možda jedan od najbizarnijih načina na koji su dvojica mladića pokušali da dostave narkotike svom prijatelju iza rešetaka desio se prije samo dva mjeseca kada su u pakovanje kečapa sakrili šest kesica droge hašiš.Pomenuti paket u zatvor je nosila starija žena, koja je išla u posjetu unuku i koja je, ni kriva-ni dužna, mogla da se nađe u opasnosti i završi iza rešetaka. Ipak, istražnim radnjama utvrđeno je da su mladići (26) i (24) preko žene koja je išla u posjetu unuku u zatvor u Negotinu pokušali da dostave narkotike skrivene u plastičnoj ambalaži. Ubrzo nakon toga su uhapšeni.

Rekordna zapljena 2019.

Rekordna zapljena, vrijedna više od 700.000 dinara, otkrivena je u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu 2019. godine. Prilikom pretresa jednog zatvorenika pronađeno je čak 150 tableta buprenofina koji se koristi prilikom liječenja od zavisnosti heroina i kao zamjena za ovu supstancu u zatvorima. Zamjena za drogu je, ni manje ni više, bila skrivena u analnom otvoru zatvorenika koji se vratio iz sobe za posjete, a lijekovi su bili umotani u prezervativ.

Tablete u smokiju

Svega nekoliko dana prije ovog incidenta, dogodio se sličan, kada je u kesici smokija pronađeno čak 25 tableta iste marke. Kako je ranijih godina objašnjavano, zatvorenici narkotike kriju u voćkama, obući i odjeći, upaljačima, markicama na razglednicama, ali i u knjigama i novinama. Nekoliko puta dogodilo se da posjetioci dostave zatvorenicima knjige i novine, a da se u listovima krije praškasta materija, najčešće droga. Sve se to sprema ranije, kada se kupe dva ista novinska lista ili knjige, a određena stranica se udupla i u razmaku između te dvije stranice sakriju se narkotici.

Možda jedan od najtežih i najzahtjevnijih pronalazaka droga jeste kada se zatvorenicima dostavlja kikiriki, posebno u ljusci, i tada zaposleni u UIKS moraju da otvaraju svaku ljusku posebno kako bi provjerili da li u nekoj od njih nema narkotika ili nekih drugih nedozvoljneih supstanici. Prethodno se zrno kikirikija raspori žiletom, u njega se spakuje paketić droge i onda se ponovo zalijepi, kako bi izgledalo kao da nije otvoreno.

Pored narkotika, najveća dragocjenost u zatvorima jeste mobilni telefon koji najčešće pokušavaju da prošvercuju kriminalci. Neka od najzanimljivijih mjesta u zatvorima u kojima su zatvorenici skrivali mobilne telefone jesu đon od patika ili papuča, rupe u zidu i kreveti.

Tegle s turšijama, paste za zube

Pored ovih stvari, neka od mjesta na kojima su pokušavali da sakriju neke od nedozvoljenih supstanci jesu i tegle sa turšijom, tubama od gelova i pasti za zube, puderima u prahu ali i prišiveno za unutrašnju stranu garderobe. Sve što zatvorenicima donesu posjete može biti potencijalno mjesto za skrivanje nedozvoljenih supstanci i drugih stvari i zato zaposleni u UIKS vrše detaljne provjere, ali nije isključeno da se nekada promakne neka greška.

Kako je saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa Pravilnikom o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora, za vrijeme izvršenja kazne osuđeni od ličnih stvari može posjedovati, između ostalog, pribor za održavanje lične higijene, pribor za brijanje, ortopedska pomagala, pribor za pisanje, pribor za čišćenje odjeće i obuće, stvari i literaturu za vjersku upotrebu, sopstvenu posteljinu, cigarete, kao i odjeću i obuću za fizičku aktivnost.

"Od stvari čije posjedovanje nije dozvoljeno u kazneno-popravnim ustanovama, osuđena lica pokušavaju uglavnom da unesu psihoaktivne supstance. Osuđena lica pokušavaju da to urade putem paketa koje dobijaju od svojih porodica ili drugih osoba koje su upisane u karton osoba kojima je posjeta dozvoljena. Psihoaktivne supstance tako pronalazimo prilikom pretresa pristiglih paketa u prehrambenim proizvodima, u pastama za zube, raznim gelovima za higijenu i njegu, puderima u prahu, garderobi koju im šalju porodice. U slučaju pronalaska, zavodi prave fotodokumentaciju. Fotografiše se pronađena psihoaktivna supstanca, kao i predmet, odnosno odjeća u kojoj je ona otkrivena u pristiglom paketu. U skladu sa zakonskom procedurom, o svemu se obavještava policija koja dolazi u zavod i preuzima pronađeni materijal. Ukoliko je psihoaktivnu supstancu pokušalo da unese lice koje je došlo u posjetu, to lice se zadržava do dolaska policije“, rečeno je iz ove ustanove za Nova.rs.

Oni objašnjavaju da prema Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, proizvodnja, posjedovanje ili korišćenje opojnih droga ili psihoaktivnih supstanci spada u teže disciplinske prestupe što za sobom povlači disciplinsku odgovornost osuđenog. To znači da će osuđeno lice, koje se nalazi u poluotvorenom odjeljenju, biti premješteno iz poluotvorenog u zatvoreno odjeljenje. Ukoliko je lice u zatvorenom odjeljenju, neke od disciplinskih mjera su – ograničenje ili zabrana raspolaganja novcem u zavodu do tri mjeseca, kao i upućivanje u samicu.

Istaknuto je da se u svim kazneno-popravnim ustanovama primjenjuju stroge bezbjednosne procedure koje se odnose na prijem paketa, posjeta, pretresa kako bi se spriječilo unošenje bilo čega što je nedozvoljeno. "U vezi sa prijemom paketa, osuđeno lice ima pravo na prijem paketa dvaput mjesečno čija pojedinačna težina ne može biti veća od 10 kilograma. Svaki paket se prije uručenja pregleda u prisustvu osuđenog. Paket može da sadrži: stvari za ličnu higijenu, nekvarljive prehrambene proizvode, pečeno, kuvano ili prženo meso bez kostiju, povrće koje nije podložno kvarenju, keks bez fila. Namirnice koje se paketom upućuju ne smiju biti lako kvarljive i podložne oštećenju. Hrana, plastično posuđe i drugi predmeti koji se neposredno ili poštom dostavljaju moraju, u prisustvu osuđenog lica da budu pregledani prije njihove predaje. Donosilac paketa prilaže listu sadržaja paketa. Ako se u paketu nalaze stvari koje lice ne može da posjeduje, one će se izdvojiti. Izdvojene stvari će se vratiti pošiljaocu ili predati posjetiocu", objašnjeno je iz UIKS.

Za kraj ističu da ako težina paketa prelazi dozvoljenih 10 kilograma, lice lišeno slobode će u prisustvu službenog lica izdvojiti stvari. Ove stvari se vraćaju posjetiocu ili pošiljaocu o trošku lica lišenog slobode.

