Opljačkana vila ćerke bivšeg vlasnika Formule 1, nestali milioni

Advokat Ljubomira Romanova, Laure Radosavljević i Kristijana Jovanovića, koji su osumnjičeni da su opljačkali kuću nasljednice bivšeg vlasnika Formule 1, naveo je da porodica posjeduje veliko bogatstvo.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je donijelo naredbu da se proširi istraga protiv dva muškarca i žene koji su osumnjičeni da su opljačkali vilu Tamare Eklston, nasljednice bivšeg vlasnika Formule 1, Bernija Eklstona. Radi se o Ljubomiru Romanovu, Lauri Radosavljević i Kristijanu Jovanoviću, a njihov advokat Aleksandar Šćekić se oglasio i saopštio da "porodica ima veliko bogatstvo jer su radili 40 godina u Italiji".

Osumnjičeni se terete da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, više krivičnih djela pranje novca, više krivičnih djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja. Kriminalna banda na čelu sa Ljubomirom Radovanovićem (promijenio prezime u Romanov) je, kako se sumnja, tokom 2019. godine opljačkala vile bogataša u Engleskoj, a ukradeni novac nikada nije pronađen i sumnja se da su pripadnici grupe "oprali" novac.

"Interesantna je priča vezana za porodicu Eklston i krađu njihovog nakita. Tamara Eklston je stalno mijenjala njegovu vrijednost. Prvo su prijavili da narukvica i prstenje vrijede sto miliona funti. Kada je osiguranje odbilo da isplati štetu, jer je vrijednost bila precijenjena, onda su prijavili da im je nestao nakit vrijedan 65 miliona funti. Kada ni to nije prošlo, smanjili su na 26 miliona. To je jedna sprdnja i njihov pokušaj da prevare osiguravajuću kuću. Oni su se usudila da u Italiji daju izjavu u kojoj nude nagradu od šest miliona evra za Ljubomira. Na taj način njemu i njegovoj porodici crtaju metu na čelu. Zatražili smo zaštitu i od tamošnjeg suda", rekao je Šćekić.

Za pronađene satove, nakit i automobile koje je pronašla srpska policija po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, privremeno je oduzela od ove porodice prilikom njihovog hapšenja. Advokat Šćekić tvrdi da su legalno kupljeni.

"Za svaki sat i komad nakita postoji račun. Ista je situacija i sa stanovima. Postoje računi, vidi se putanja novca. Stan se vodi na njegovu ćerku, a ona živi sa majkom. Uhapšene su obe. Ovo je skandal. Cela porodica je u pritvoru da bi se izvršio pritisak na Ljubomira da prizna nešto što nije uradio. Sada su prešli i na njegovog bratanca Kristijana. Takođe, hapse Robertovu ženu, za stan koji je kupila u Beogradu, a postoji dokaz da je u Italiji prodala nekretninu i tim novcem pazarila ovde", naveo je Ščekić.

Novac koji je, prema riječima advokata Ljubomira Romanova, stečen legalnim putem,uložen u stanove a jedan od njih se i vodi na majku Ljubomira. Stan je kupio Ljubomir.

"Valjda žena ima pravo da živi u objektu, koji je kupio njen sin. Malo je nedostajalo da se u zahtjevu za sprovođenje istrage nađe i njegov otac, koji je umro još prije dvije godine. U zahtjevu se spominje i njegov rođeni brat Robert, za navodnih 250.000 švajcarskih franaka, koje je stekao nelegalno u Švajcarskoj. A, tamošnji sud je oslobodio krivice Roberta za pomenuto krivično djelo", zaključio je Šćekić.

On je za kraj naveo da je porodica Radosavljević, porijeklom iz Obrenovca, stekla bogatstvo u Italiji. Radili su u Italiji 40 godina.

"Tamo posjeduju firme i nekretnine. Optužbe o pljačkama po Evropi nemaju nikakvog osnova. To je potvrdio i prethodni zahtjev Velike Britanije da im se Ljubomir Radosavljević izruči, a naše pravosuđe je to odbilo, jer nije pružen ni jedan dokaz da je on to učinio", istakao je Šćekić.

