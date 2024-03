Brutalno pretučen radnik Hitne pomoći: Dvojica ga šutiraju dok leži na betonu (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada na radnika Hitne pomoći u Hrvatskoj.

Izvor: Facebook/HITNA UŽIVO 194/Printscreen

U naselju Kuštani u Hrvatskoj u petak je napadnut radnik Hitne pomoći. Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada, na kojem dvojica muškaraca napadaju radnika Hitne pomoći koji leži na betonu.

"Sraman napad na naše kolege iz Koprivničko - križevačke županije, koji je slučajno snimila kamera iz kamiona koji je išao iz suprotnog smjera. U jednom trenutku vide se dvojica muškaraca koja su u alkoholisanom stanju kako šutiraju našeg kolegu koji leži na podu", navodi se u saopštenju. Vozač kamiona, čija je kamera snimila incident, uskočio je u pomoć muškarcu.

"Ja sam napadnuti vozač. Imam 61 godinu, a u hitnoj radim 40 godina. Neposredno prije napada na mene, osoba koja me je napala, legla je nasred puta. Potrčao sam za njim i skočio ispred šlepera koji je došao i stao nekoliko metara od nas. Prišao sam mu, podigao ga i za ruku izveo sa puta i vratio se u vozilo gdje je ekipa zbrinjavala pacijenta kojeg je ta osoba pretukla. Nekoliko minuta kasnije ista osoba je prišla sa zadnjeg dijela vozila i počela da ga lomi. Izašao sam iz vozila, ne znajući šta se dešava, prema posljednjem dijelu gdje me je on iznenada, neočekivano, bez ikakvog povoda, fizički napao i udario. Kako sam bio sputan uniformom i opremom na sebi, nisam mogao da se adekvatno odbranim i u jednom trenutku sam pao" napisao je ispod snimka navodno napadnuti muškarac.

