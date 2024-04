Bečka policija koristi poseban softver za vještačenje snimka sa tramvajske stanice na kojoj je viđena djevojčica koja liči na Danku u pratnji dvije žene.

Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/facebook/Printscreen

Pripadnici bečke policije uradili su antropološko vještačenje snimka, na kome se potencijalno nalazi nestala Danka Ilić sa dvije žene, preko specijalnog softvera. Putem ovog softvera upoređuju se konture lica djevojčice sa snimka i nestale Danke Ilić.

Upoređuje se i način hoda, dužina karlice, ruku i nogu. a podudaranje je izuzetno visoko. Poklapa se u ogromnom procentu, ali sve to treba uzeti sa rezervom zbog kvaliteta snimka, jer je sniman po mraku i iz veće razdaljine.

Uskoro se očekuje da austrijska policija pronađe još detalja. Trenutno se pregledaju, prije svega, snimci javnog prevoza kako bi se utvrdilo kretanje osoba sa snimka. Ono što je najnovija informacija je ta, da se provjeravaju linije tramvaja pod brojevima 71 i 1.

"Lično ja, kao i moji sagovornici u ambasadi, zaista smo na odgovoran način, posvećeno odgovorili našoj aktivnosti koja je vanredna., Ono što smo do sada imali prilike da vidimo je da MUP i UKP postupa savjesno, a austrijskoj policiji je ovo prioritet. Dio gdje je snimak snimljen je dobro pokriven antiterorističkim merama, prije svega mislimo na video-nadzor. Postoji tehnika koja omogućava da se dođe do kvaliutetnijeg snimka, pa samim tim i do identifikacije lica", istakao je Marko Blagojević, ambasador Srbije u Austriji.

Vidi opis Nadgledaju se tramvaji sa brojem 71 i 1: Bečka policija koristi specijalan softver u potazi za Dankom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Privatna Arhiva/Kurir/Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

(Republika, Mondo)