MISTERIJA NESTANKA DANKE ILIĆ: Pet stvari koči istragu, za tijelom se traga mjesecima

Slučaj Danke Ilić i dalje nije ni blizu razrješenja.

Djevojčica Danka Ilić nestala je u utorak 26. marta ove godine u mjestu Banjsko Polje kod Bora, a istraga je u međuvremenu utvrdila da je ona ubijena samo sedam minuta kasnije blizu mjesta gdje je odlutala od majke Ivane Ilić. Međutim, jedan od dvojice glavnih osumnjičenih za ubistvo djevojčice - Srđan Janković (50) - negirao je umiješanost u zločin u tužilaštvu što je bacilo novo svjetlo na cijeli slučaj koji iz pet razloga nije ni blizu razrješenja.

Pored različitih iskaza osumnjičenih, misteriju produbljuje i to što tijelo djevojčice još uvijek nije pronađeno, očevidaca samog zločina nema, a dio urađene DNK analize pokazao je da djetetovih bioloških tragova nema u automobilu kojim je ona prvo, kako se sumnja, udarena, pa je potom ubačena unutra i odvezena na deponiju gde je tijelo bačeno. Nakon dva dana potrage, tijelo je navodno prebačeno na drugu lokaciju ali do danas i dalje nije otkriveno gdje.

"Za istražitelje je vrlo izazovno da prikupe dokaze. Iako je jedan od uhapšenih, Dejan Dragijević, priznao zločin i na saslušanju u tužilaštvu ga detaljno opisao, njegov kolega i drugi osumnjičeni negira sve i tvrdi da oni djevojčicu nisu ni videli. Istragu otežava i to što dirketnih očevidaca zločina nema. Naime, u tužilaštvu je ispitan 21 svedok, ali niko od njih nema saznanja o tome šta se dogodilo Danki, jer niko od njih nije vidio sam čin ubistva ili bacanja tijela", ispričao je izvor i dodao da su svjedoci u tužilaštvu uglavnom govorili o tome gdje su i kada kobnog dana, ali i nakon toga, videli osumnjičene.

Pojedini su govorili o tome gdje su i u koje vreme 26. marta videli Danku Ilić. Ni na jednoj kameri nije snimljeno kada je ona udarena.

"Nade su se polagale i u snimke sa sigurnosnih kamera, ali kamere su, prema do sada dostupnim informacijama, zabilježile kretanje automobila u kom su bili Janković i Dragijević, ali ni jedna nije snimila sam momenat udaranja djevojčice kolima i njeno unošenje u vozilo, niti iznošenje iz njega", dodaje izvor.

Kako dalje objašnjava, ono što još baca veo tajne na slučaj jeste vještačenje bioloških tragova iz automobila. U toku je analiza dlake bez korena koja je pronađena u automobilu.

"U Više javno tužilaštvo u Zaječaru koje vodi istagu pristigao je dao DNK analiza tragova izuzetih iz vozila kojima je Danka udarena i kojima je prevezena do deponije, kako se sumnja, ali nije bilo poklapanja sa biološkim tragovima djevojčice. Drugi dio DNK analize još nije stigao u tužilaštvo i moguće je da će među tim tragovima biti poklapanja. U toku je i analiza dlake bez korena koja je pronađena u automobilu i ukoliko se potvrdi da je to Dankina vlas, onda će to biti jedan od značajnijih dokaza za istragu", navodi izvor.

Istražitelje najviše zbunjuje to što tijela devojčice nema. Dejan Dragijević je priznao da je Janković upravljao vozilom koje je udarilo Danku, ali ne želi da otkrije gdje se telo nalazi.

"Iako je Dragijević priznao da je Janković službenim kolima JKP “Vodovod”, gdje su obojica radila, udario Danku na putu u Banjskom polju, a da ju je on potom unio u auto i stavio na zadnje sjedište, pa lično zadavio, ne želi da otkrije gde je tijelo bačeno. Dragijević je navodno priznao i da je tijelo prvo bačeno na deponiju, a da ga je potom 28. marta sa svojim ocem i bratom premjestio na drugu lokaciju. Dosta zbunjuje to što je on priznao sve osim gdje se tijelo nalazi", kazao je izvor.

Da podsjetimo, policija je uhapsila i Dragijevićevog oca Radoslava i brata Dalibora zbog sumnje da su mu pomogli da premjesti tijelo. Međutim, ni oni nisu rekli gdje je tijelo, tvrdeći da ne znaju. Radoslav je 29. maja pušten iz pritvora, dok je Dalibor preminuo u policijskoj stanici, nekoliko sati poslije privođenja.

Dvije smrti u porodici osumnjičenog Dragijevića

Poslije hapšenja Dejana Dragijevića, dogodile su se dvije smrti u njegovoj porodici. Najpre je u policiji umro njegov brat Dalibor, a istragu o tom slučaju preuzelo je Više javno tužilaštvo u Nišu koje utvrđuje da li je preminuo nasilnom smrću, odnosno da li su inspektori koji su ga ispitivali prekoračili svoja ovlašćenja i upotrebili prekomjernu silu. Samo 40 dana kasnije, dok je pila kafu u komšiluku, iznenada je preminula Svetlana Dragijević, Dejanova majka.

Direktnih očevidaca ubistva nema Kamere nisu snimile sam čin ubistva Osumnjičeni promijenio iskaz Tijela Danke Ilić nema Među pristiglim DNK analizama nema djevojčicinog traga

