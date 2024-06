Trostruku ubistvo u Srbiji: Ubica policiji priznao motiv?

Stravičan zločin dogodio se u Knjaževcu.

Izvor: KURIR/RTS/Printscreen

Novi krvavi zločin u Srbiji duboko je uznemirio domaću javnost. Trostruko ubistvo dogodilo se juče u Knjaževcu kada je 22-godišnji mladić ubio oca, babu i dedu, pucajući iz lovačke puške. On je ubrzo uhapšen i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

"U Knjaževcu se juče nešto poslije 16 časova dogodila tragedija koja je potresla je čitavu javnost, ne samo u Knjaževcu već i u okolini i tom dijelu istočne Srbije. Prema sopštenju Ministarstva unutrašnjeg poslova i ministra Ivice Dačića, Aleksa M. star 22 godine iz Knjaževca, iz vatrenog odružja, tačnije iz lovačke puške koja je bila u legalnom posjedu u vlasništvu njegovog dede Miće, ubio je svog oca Predraga starog 60 godina, svoju baku Saru (83) i svog deku Miću koji ima 81 godinu. Oni su ubijeni u porodičnoj kući, a prije masakra došli su u Dom zdravlja, ali i da posjete unuka koji je živio sam u toj porodičnoj kući", navodi novinarka Kurira koja se nalazi u mjestu gde je počinjen zločin.

Otkrila je i kako je tekao njegov razgovor sa policajcima koji su ubrzo došli na mjesto zločina.

"Nakon što ih je ubio, sačekao je policiju i sve priznao. Ono što je rekao policajcima, glavni motiv je da je to bilo iz samilosti, nije mogao da podnese, da više ne može da brine o njima. Deda je bio jako bolestan, obolio je demencije, pa je on riješio na svoj način da im prekrati muke jer kako kaže nije mogao da podnese, da budu smješteni u dom."

Kako kaže, komšije su posebno šokirane ovim zločinom, budući da su dobro poznavale počinioca.

"Inače to je jako potreslo žitelje, pogotovo njegove komšije jer za Aleksu svi govore da je bio dobar momak, da je uvijek bio tu da priskoči, da pomogne i da su ljudi totalno zbunjeni, preplašeni, ne mogu da vjeruju šta je to u jednom trenutku njega navelo da počini ovako monstruozno krivično djelo i da ubije čitavu svoju porodicu koja ga je odgajala. Inače on je dijete razvedenih roditelja, majka ga je napustila još dok je bio mali i odgajao ga je otac."

Za kraj dodala je nezvaničnu informaciju da bi Aleksa M. trebalo svoj iskaz da da tokom današnjeg saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

