"PRVO I GLAVNO JE ŽIVOTNA SREDINA": Vučić otkrio šta je razgovarao sa Šolcom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je današnje sastanke sa njemačkim kancelarom.

Izvor: Prva TV

Aleksandar Vučić komentarisao je današnji sastanak i razgovor sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcom i objasnio kakav sporazum je danas potpisan.

"Danas je bio veliki i važan dan za nas. To nije pitanje rude, već promjene naše svijesti. Moramo da izgubimo gubitnički mentalitet, gdje nam ništa nije dobro. Moramo da budemo u pobjedničkom timu, da sanjamo velike snove. Ovo nije pitanje 600, 700 ili 1000 ljudi koji će imati plate od 1.000 evra najmanje u Rio Tintu u Loznici. Ti ljudi bukvalno neće znati na šta da potroše pare, u tim opštinama. Sve to na jednu stranu, ali će tu biti indirektno, a kasnije i direktno zaposleno još 20.000 ljudi", rekao je predsjednik.

Vučić je zatim istakao da se godinama radilo na ovome.

"Ja sam sam imao preko 40 sastanaka. Znate li šta znači dovesti Ola Kaleinijusa u Srbiju. Došao čovjek u kafić u Beogradu. Doveli smo Njemačku razvojnu banku, EBRD, Italijansku razvojnu banku, Mercedes Benz. Danas čujem Folksvagen pohvalio 11S, našu firmu. Dođe i njemački kancelar, napravite nešto da ste dio Evrope i svijeta, naprednog dijela. Oni ne mogu ni da dobiju rudu, 87 odsto mora da ostane u Srbiji! I Šolc je meni rekao da nije u redu da se zabranjuje, ja sam rekao da nećemo ni zabranjivati, već naći druge mjere", naveo je Vučić za Prva TV.

Vučić je potom objasnio da će prvi prvi korak biti pravljenje katodnih fabrika.

"Kina drži 70 odsto svih fabrika. Samo 2 odsto drži Evropa, to su samo Njemački BASF, gigant i Umikorm. Razgovaraćemo sa svima! Na kraju je i čovjek iz Mercedesa rekao da nemaju problema da rade sa Kinezima na tom pitanju. Naši momci iz Subotice su uspjeli da naprave najbolje baterije, i to će privući mnoge kompanije. To ljudi mijenja sve, mi govorimo o ogromnom novcu", rekao je on.

Ako počnemo da proizvodimo katode u Srbiji, ja kao predsjednik garantujem da ću dovesti proizvođače automobila, poručio je Vučić.

"Ništa ne krijem od naroda, mi nijedan ugovor nismo potpisali još. Prvo je i glavno životna sredina! Memorandum ima težinu date riječi, ali ne proizvodi druge obaveze. I danas sam rekao mi smo ti koji donosimo odluku. Ja sam garancija da ćemo voditi računa o narodu", istakao je predsjednik.

(MONDO)