VUČIĆ, ŠOLC I EU OTVORENO O JADRU: "Srbija će zbog litijuma zauzeti centralno mjesto u evropskoj ekonomiji"

NJemački kancelar Olaf Šolc prisustvuje Samitu o strateškim sirovinama u Beogradu gdje se razmatraju planovi o budućoj eksploataciji sirovina za litijum u Srbiji. Njemačka i EU otvoreno podržale projekat.

Potpredsjednik Evropske komisije i evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčovič izjavio je da će Srbija zauzeti centralno mjesto u najvažnijim strateškim lancima vrijednosti.

On je rekao da će "19. jul ući u knjige istorije kao veliki dan za ekonmiju Srbije, zato što danas Srbija postaje zemlja koja pravi korake naprijed da zauzme centralno mjesto u evropskoj ekonomiji."

Kako je naveo, "Srbija će zbog tog projekta napredovati i postati jako važna zemlja i istakao da će ovim projektom ojačati srpska privreda".

Šolc: Ima dosta razloga za projekat Jadar

Njemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da mu je drago što u Beogradu vidi veliki broj predstavnika tržišta sirovina koji su uključeni u projekat iskorišćavanja mineralnih sirovina i istakao da ima dosta razloga za realizaciju projekta Jadar u Srbiji.

"Ovo je važan trenutak, da bi se razgovaralo o znatnom potencijalu projekta Jadar. Veliki broj ljudi je neumorno radio na tome da to danas sve bude moguće i zahvalio bih se na zalaganjima za angažovanje, na marljivosti. Samo na taj način je bilo moguće da se sastanemo danas i da možemo razgovarati", rekao je Šolc.

Kako je rekao, ima dosta razloga za ovaj projekat i to je po njegovom mišljenju dobar projekat za Srbiju.

"On stvara nove potencijale lanca vrijednosti, obezbeđuje mogućnosti za stvaranje radnih mjesta, ne samo kada je riječ o rudarstvu, nego i u drugim koracima prerade, povezuje Srbiju sa budućnošću mobilnosti, koja mora raditi bez emisije ugljen - dioksida. Dakle, riječ je o prekretnici za mobilnost u budućnosti", rekao je Šolc i istakao da će sve biti urađeno po najvišim ekološkim standardima.

Prema njegovim riječima, ključno je da se unaprijedi električna mobilnost, a litijum je nezamjenjiva sirovina za tako nešto.

"Litijum nam je potreban, i to je prva poruka za tranziciju mobilnosti. Baterije su ključne kada je riječ o električnoj mobilnosti i u tome. Litijum igra veoma važnu ulogu, kao što je do sada igrala nafta. Mi međutim ne sagorijevamo ovu sirovinu, nego ćemo je koristiti za dugotrajnu budućnost", istakao je njemački kancelar.

Naveo je da je ovdje reč o cirkularnoj ekonomiji, što između ostalog znači da ono što se kopa iz zemlje se koristi više puta. Istakao je da se rudarstvom pokreće cirkularna ekonomija i da Srbija igra ključnu ulogu u tome kao "naš partner u Evropi".

"Važno je da se pridržimo najviših standarda zaštite životne sredine tamo gdje se dešava rudarstvo. To je važno za sve nas, ali i za budućnost i za životnu sredinu u kojoj želimo svi da živimo. Nismo tu samo da damo podsticaj, nego ćemo biti sve vrijeme partner za sprovođenje ekoloških prihvatljivih rješenja koristeći naših znanja inženjera u rudarstvu", poručio je Šolc na Samitu.

On je rekao da je neophodna nova perspektiva i način na koji se posmatraju stvari i da će primjer Srbije ohrabriti i sve druge da krenu istim putem.

Šolc je istakao da podržava rudarstvo u Njemačkoj, Evropskoj uniji i velikom broju zemalja svijeta, ali da se to realizuje na način da i te zemlje u kojima se vrši rudarstvo profitiraju na poseban način.

Njemački kancelar je poručio i da, kada je riječ o perspektivi država Zapadnog Balkana u odnosu na EU, Njemačka želi da se ona istvari brzo i da sve te države pripadaju EU.

"Mi ćemo svim snagama podržati taj proces sa svim političkim aktivnostima, velikim procesom, drugim stvarima, ali velikom riješenošću da spojimo Evropu na taj način", istakao je Šolc.

Vučić: Kvantni skok u budućnost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će proizvodnja litijuma (ako bude izvjesna) "omogućiti zemlji kvantni skok u budućnost, a da je na Srbiji da bude pouzdan partner Evropi, Njemačkoj i cijelom svijetu u ukupnom lancu proizvodnje".

Kako je rekao bio je presrećan kada je Šolc ponovio ono što je rekao i u Čileu (gdje se takođe vade sirovine za litijum; prim. ur): "zar se prerada ovih materijala koja stvara hiljade radnih mjesta ne može premestiti u one zemlje odakle ti materijali potiču".

To Srbiji, kako je rekao, donosi milijarde i milijarde investicija, pomak za cijeku zemlju, a najviše za Loznicu, Rađevinu i Jadar.

On je izdvojio tri važne stvari u realizaciji, od kojih je prva puna zaštita životne sredine.

"Tu su i najveći eksperti koji znaju kako se to radi, bez pune zaštite neće biti projekta, a biće ga jer dovodimo najbolje iz Evrope i svijeta da nam to obezbijede", rekao je Vučić.

Kao drugu stvar on je izdvojio ekonomski procvat Srbije, pri čemu je pojasnio da misli ne samo na rudu već i na sve ove fabrike, koje su, istakao je, milijarde ulaganja u našu zemlju.

"Zaposliće direktno i indirektno desetine hiljada ljudi. I hvala kancelaru Šolcu što je rekao da će Njemačka vlada da pomaže na tome, a imamo tu vrstu obećanja od početka od Evropske komisije i uvjeren sam da ćemo danas čuti potvrdu tih riječi, da radimo na cjelokupnom lancu, a kada se ovde budu proizvodile baterije, onda sam sasvim siguran da osim već jednog proizvođača električnog automobila možemo da imamo još proizvođača električnog automobil", rekao je Vučić.

Zamolio je Evropu da pomogne za fabriku katoda kao i za fabriku litijuma.

"Mi imamo i prvog srpskog proizvođača litijumske baterije. Mi ćemo kao država pomoći u ulaganje u to, ali to molimo i vas da nam pomognete. Ja sam o tome razgovarao sa Marašom Šefčovičem mnogo puta i vjerujem da će biti više evropskih kompanija zainteresovanih za to. Za sada postoje dvije evropske kompanije za proizvodnju ", rekao je Vučić.

Kao treću važnu stvar on je izdvojio podršku javnosti, naglasivši da zna da u početku neće biti šire podrške javnosti, kao što je izostala za sve velike projekte, naveo i da vjeruje da će ljudi sve više stajati uz svoju vladi i zemlju kada vide sa kolikom posvećenošću rade.

