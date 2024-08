Ostalo dva mjeseca do prikupljanja dokaza u slučaju Danke Ilić: Stigla DNK i GPS vještačenja, ispitano 25 svjedoka

U tužilaštvo su stigla DNK i GPS vještačenja u slučaju Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru preostalo je još oko dva mjeseca da prikupe sve dokaze protiv osumnjičenih Dejana Dragijevića (50) i Srđana Jankovića (50) za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, a kako se saznaje, u Tužilaštvo su stigla DNK i GPS vještačenja i u toku je njihova analiza.

Kako navode iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru za "Blic", vještačena su tri automobila i do sad je ispitano oko 25 svjedoka.

Vještačenje GPS

Rezultat vještačenja od 26. marta je, prema nezvaničnim saznanjima, pokazao da su se osumnjičeni kretali vozilom pored kuće odnosno pojate u kojoj je Danka bila sa bratom i majkom.

Dva različita iskaza Dragijevića

Dejan Dragijević, prvoosumnjičeni za ubistvo djevojčice je saslušan 11. jula u VJT u Zaječaru na sopstveni zahtev i tada je u potpunosti negirao da je ubio djevojčicu u Banjskom polju uprkos tome što je na prvom saslušanju do detalja opisao kako je izvršio krivično djelo.

Tužilaštvo sada ima dva različita iskaza osumnjičenog, a Viši sud u Zaječaru će, kada za to bude vijreme, procijeniti koji je istinit.

Osumnjičeni i dalje u pritvoru

Srđan Janković i Dejan Dragijević, koji se sumnjiče za ubistvo djevojčice će, za sada, ostati u pritvoru.

"Biće ispoštovan rok do šest mjeseci za podizanje optužnice, a nadamo se da će optužnica i pre toga biti podignuta. Po prispjeću svih vještačenja, vidjeće se da li ima potrebe da se ponovo radi rekonstrukcija događaja", kaže izvor blizak istrazi. Prema nezvaničnim saznanjima, u ovom slučaju se, za sada, neće dodatno ispitivati novi svedoci.

Sve priznao, pa porekao

Dragijević je na prvom saslušanju u VJT u Zaječaru ispričao da je on bio na mestu suvozača u službenom automobilu "fiat panda", dok je za volanom bio njegov kolega Srđan Janković.

"Priznao je da je Janković automobilom oborio djevojčicu koja je sama bila na putu, a da je on potom uneo u vozilo na zadnje sjedište i da ju je golim rukama zadavio", rekao je izvor upoznat sa slučajem ranije. Prema tadašnjim nezvaničnim saznanjima, Dragijević je do detalja opisao zločin i priznao svoju i otkrio ulogu Jankovića u cijelom zločinu. Međutim, on nije želio da otkrije gde se nalazi tijelo djevojčice.

"Rekao je da su tijelo odneli na deponiju na Starobanjskom putu, ali da je on tijelo premjestio dva dana kasnije, 28. marta, te da su mu u tome pomogli otac Radoslav i brat Dalibor. Tačnu lokaciju nije otkrio",rekao je izvor.

Suprotno od Dragijevića, Janković se na saslušanju nakon hapšenja branio ćutanjem, a onda je, početkom juna, odlučio da želi da progovori. On je u potpunosti negirao da ima bilo kakve veze sa nestankom i ubistvom djevojčice iz Bora.

Međutim, Dragijević je zatim negirao da je ubio djevojčicu. Za "Blic" se oglasio Milan Ilić, deda Danke Ilić, koji je rekao da je promjena iskaza osumnjičenog Dragijevića očekivana.

Jedan preminuo, drugi na slobodi

Radoslav Dragijević (73), koji se sumnjiči da je sinu Dejanu pomogao da premesti tijelo dvogodišnje Danke, pušten je 29. maja na slobodu budući da mu je istekao dvomjesečni pritvor u kom se nalazio zbog sumnje da je počinio krivično delo - pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Od samog početka, on se branio ćutanjem, a po izlasku iz pritvora, rekao je da nema šta da kaže. Sa Radoslavom je uhapšen i njegov sin Dalibor koji je preminuo samo dan kasnije u prostorija Policijske uprave Bor. On je, navodno, pre smrti priznao da je pomogao bratu da premesti tijelo Danke.

Nedugo nakon Daliborove sahrane, preminula je majka braće Dragijević, a supruga Radoslava Dragijevića, Svetlana Dragijević, na čijoj su sahrani prisustvovali u pratnji policije i Dejan i Radoslav.

(Blic/MONDO)