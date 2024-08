Vučić primio advokata kojeg je Hrvatska utamničila zbog muzike: "Ići ćemo zajedno na Bajin koncert"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je srpskog advokata Nemanju Berića, koji je proveo 15 dana u hrvatskom zatvoru samo zato što je u svom automobilu pjevao pjesme Baje Malog Knindže, i to prije nekoliko godina.

Izvor: Shutterstock

"Neretko nam govore o evropskim standardima u vladavini prava, a ja se nadam da ovakve `standarde` nikada nećemo dostići. Obećao sam Nemanji i njegovoj supruzi Jani da ćemo na neki od sledećih koncerata Baje Malog Knindže zajedno da odemo. Znate već, zbog vladavine prava", napisao je Vučić na "Instagramu".

Berić, koji je uhapšen 10. avgusta na granici Hrvatske i Srbije, kada je krenuo u Knin, odakle mu je porodica, rekao je za TV "Informer" nakon sastanka sa Vučićem da je nepravedno utamničen, bez ikakvog dokaza, a sporne fotografije objavljene su na društvenim mrežama prije sedam do šest godina, ali za hrvatskog sudiju ništa nije značilo to što je to djelo zastarjelo.

On je naveo da nije htio da angažuje hrvatskog advokata i da se branio sam, kao i da je na sve njegove prigovore sudija Anamarija Baković rekla da ju je baš briga, te dodao da je to slika i prilika hrvatskog pravosuđa, zemlje članice EU i "poštovanja ljudskih prava".

"Kada me je pitala zašto sam ovdje, rekao sam joj da je to zbog toga što sam Srbin. Ja tako krvave oči kod žene nikada nisam vidio. Ona mi je rekla da želi da ja nikada više ne dođem u Hrvatsku. A kada sam joj predočavao odredbe njihovog zakona, rekla je da joj je radno vrijeme završeno", ispričao je Berić.

On je dodao da su mu u zatvoru u Šibeniku, gdje je bio zatočen, zatvorenici pjevali ustaške pjesme Tompsona, počev od "Jasenovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih mesara", do "Mi Hrvati ne pijemo vina, pijemo krv Srbina iz Knina".

"Nisam vjerovao da će to biti sinhronizovano. Vidio sam da to stražari nijemo posmatraju, niko nije reagovao na pjesme u kojima se veliča ustaštvo", naveo je Berić.

On je naglasio i da ga je udario pripadnik pravosudne policije, nakon što je potpisao izjavu da nije maltretiran i tučen.

"Prišao mi je s leđa, dobio sam udarac u obraz da mi je zazujalo u ušima. Ja sam ga samo pitao - zašto ste me udarili. Drugi ga je branio riječima da je malo nervozan. Potom, kad me vidio ispred ćelije spustio je pogled, i to je bila moja pobjeda kao žrtve", naveo je Berić.

On je rekao da bi ponovo posjetio Hrvatsku, ali da su ga protjerali, uz obećanje da će se potruditi da više nikada ne dođe u Hrvatsku.

Berić je uhapšen 10. avgusta na granici Hrvatske i Srbije, kada je krenuo u Knin, odakle mu je porodica.

Hrvatsko pravosuđe osudilo ga je za kršenje Zakona o javnom redu jer je na svom "Fejsbuk" nalogu postavljao patriotske objave i pjesme u kojima je isticao svoje porijeklo, dok je hrvatski sud smatrao da je time povrijedio osjećanja hrvatske javnosti.

(MONDO)