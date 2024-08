Advokat Radosava Dragijevića komentarisao je slučaj nestanka Danke Ilić i podizanje optužnice.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Rina/Facebook/Printscreen

Prošlo je pet mjeseci od nestanka devojčice Danke Ilić (2), materijalnih dokaza i priznanja osumnjičenih za njeno ubistvo i dalje nema. Svi sada gledaju u smjeru ka Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koje ima rok do 4. oktobra da podignu optužnicu.

Terenska potraga odavno je obustavljena, dok istraga i dalje traje. Sada se čeka naredni korak nadležnog tužilaštva, a advokat Milinko Jovanović, branilac Radosava Dragijevića (oca Dejana Dragijevića, jednog od dvojice osumnjičenih za ubistvo djevojčice), komentarisao je šta se trenutno dešava u istrazi.

"Pet mjeseci je prošlo od nestanka djevojčice iz Bora, a u međuvremenu svašta se izdešavalo, međutim, ne postoji nijedan materijalni dokaz, a sada već uveliko nema ni priznanja osumnjičenih, dakle tužilaštvo nema ništa zasad. Svi čekamo samo to podizanje optužnica i da vidimo kako će ona onda uopšte glasiti, naravno nakon toga će verovatno uslijediti žalbe s obzirom na to da dokaza nema. Iako je u ovom slučaju i Radosav Dragijević bio jedan od saučesnika, odnosno vodi se kao osumnjičeni za krivično djelo pomoć izvršiocu nakon izvršenog krivičnog djela, on pak iako podignu optužnicu, neće biti vraćen u pritvor, već će se braniti sa slobode", rekao je advokat Jovanović.

Da podsjetimo, devojčica Danka Ilić (2) nestala je u utorak 26. marta u 13:45 časova u mjestu Banjsko Polje kod Bora. Ona se odvojila od majke i prema navodima istrage, na nju je u 13:52 naletjelo službeno vozilo JKP Vodovod Bor u kojem su bili Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50).

Oni su prvobitno priznali zločin, da bi kasnije povukli priznanje. Objasnili su da su priznali zločin pod pritiskom.

Pogledajte fotografije potrage za nestalom djevojčicom Dankom Ilić

Vidi opis Svi čekaju jednu stvar u optužnici u slučaju Danke Ilić: Oglasio se otac osumnjičenog za ubistvo djevojčice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 16 / 16

(Kurir/MONDO)