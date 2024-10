Stari savski most u Beogradu biće srušen na poseban način

Demontaža je vrlo složen posao i obaviće se pažljivo što znači da se postojeći most neće bušiti niti sjeći, nego će u jednom komadu da bude skinut sa stubova na obalu.

Za godinama najavljivano i u više navrata odlagano uklanjanje Starog savskog mosta više nema prepreka. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije izdalo je dozvolu za njegovo rušenje, a 1. novembra ova saobraćajnica koja premošćuje Savu više od 80 godina biće zatvorena za saobraćaj, saznaje Politika.

Kako navodi ovaj list, to što su formalnopravno otklonjene sve prepreke za njegovu demontažu da bi bio izgrađen novi lučni most većeg saobraćajnog kapaciteta, ne znači da će uklanjanje Starog savskog mosta i početi sljedećeg mjeseca, već će taj posao najvjerovatnije biti započet naredne godine. Jer, kako Politika saznaje od inženjera uključenog u izradu tehničke dokumentacije, kako za stari tako i za novi most, najprije treba da se obave zahtjevni radovi oko stubova starog mosta i na pristupnim saobraćajnicama sa obje strane rijeke prije nego što prepoznatljiva zelena lučna konstrukcija bude bila skinuta i premještena na privremeni gradilišni plato, ograđeni prostor između Starog savskog i Brankovog mosta.

"Demontaža je vrlo složen posao i obaviće se pažljivo što znači da se postojeći most neće bušiti niti sjeći, nego će u jednom komadu da bude skinut sa stubova na obalu na gradilišni plato gdje će biti rastavljen na dijelove i onda će rijekom otploviti do nekog drugog mjesta, a gdje tačno, ne znam", ukazao je sagovornik Politike dodajući da su predati zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole za novi savski most i za pristupne saobraćajnice u starom dijelu grada i na novobeogradskoj strani.

Ono što se na terenu već neko vrijeme može vidjeti jeste da se na lijevoj obali Save uveliko gradi gradilišni plato koji je, kako podsjeća Politika, trebalo najprije detaljno ispitati kako bi se utvrdilo da na tom terenu nisu zaostala eksplozivna sredstva. Ovaj list navodi i da se čeka barža iz Holandije kojom će most biti prevezen do obale, kao i da će narednog mjeseca u ograđenom prostoru biti postavljeni kontejneri za inženjere i radnike koji su angažovani na ovom projektu.

Zadatak da projektuju novi most dobili su Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Mostogradnja ing doo, Millenium team i IO Designe enterprise iz Beograda. Izvođač radova je PowerChina, a stručni nadzor obavljaće Louis Berger Adria i CPM consulting.

Podsjetimo, to da će Stari savski most biti uklonjen, a ne obnovljen i dograđen, kako je tadašnji gradonačelnik Siniša Mali najavljivao dotada, postalo je jasno u proljeće 2017. godine. Pet i po godina kasnije javnost je saznala i koliki će biti ceh za rušenje i izgradnju novog čeličnog mosta na njegovom mjestu. U jesen 2022. Skupština Srbije usvojila je prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu od 79,9 mil EUR. Ugovor o zajmu osiguranom kod China Export & Credit Insurance Corporation vlada je potpisala sa grupacijom BNP Paribas. Kao ukupna vrednost posla projektovanje i izgradnje, kako je tada istaknuto, utvrđeno je 94 mil EUR, a to je iznos koji će biti plaćen izvođaču radova kineskoj kompaniji Power China. Iz kredita se, kako je predviđeno i tada obznanjeno, finansira maksimalno 85% od ukupne vrijednosti posla.

Kako je još ranije navedeno na sajtu "Srbija2027" izgradnja mosta treba da bode gotova u toku 2027.

Podignutu doba okupacije

U jeku najava o izgradnji novog mosta organizovana je i anketa u čiju vjerodostojnost je dobar dio javnosti sumnjao. Gradski čelnici januara 2018. uvjeravali su da među glasovima vode oni prema kojima bi Stari savski, kad za to dođe vrijeme, trebalo da bude preseljen između Novog Beograda i Ade Ciganlije, gdje bi bio pješačko-biciklistički ili da spoji Zemunski kej sa Lidom. Umjesto toga, naknadno se objavljuje da nisu pobijedili u glasovima ni Ada, ni Lido, nego odlazak mosta na suvo – kao skulptura na Ušću. I taman kada se činilo da je to definitivna odluka poslije brojnih obrta na temu njegovog seljakanja, iz grada je ukazano da će demontaža Starog savskog početi 2022. godine, da će biti prebačen na privremenu lokaciju na Paliluli i da će se naknadno odlučiti šta će biti sa njim, odnosno kako će biti iskorišćen. Na ovo se grad, čini se, odlučio upravo baš zato što dobar dio beogradske javnosti na ideju o selidbi mosta na suvo nije blagonaklono reagovao, koliko god u gradu tvrdili da je to rezultat ankete među građanima.

Prije oko dvije godine, kada je po ko zna koji put bila aktivirana priča da će uskoro početi uklanjanje Starog savskog mosta, beogradska opozicija i dio javnosti najavili su da će svojim tijelima blokirati građevinske mašine kako bi spriječili uklanjanje zelene lučne konstrukcije.

Stari savski most beogradske savske obale premostio je 1942. godine u toku nacističke okupacije, jer u tom trenutku nad beogradskim tokom Save nije bilo niti jednog drumskog mosta. Zeleni lučni most projektovala je i 1942. izgradila njemačka firma C. H. Jucho iz Dortmunda. Prvobitno je trebalo da premosti Tisu kod Žablja, ali su Nijemci promijenili plan i konstrukciju preusmjerili u Beograd. Od nacističkog miniranja 1944. spasao ga je učitelj Miladin Zarić. Na mostu dužine oko 400 metara šine su postavljene osamdesetih godina 20. vijeka. Posljednja rekonstrukcija bila je 2008. godine, a prije desetak godina Udruženje "Imamo plan" predložilo je Skupštini grada da most ponese Zarićevo ime, ali od toga nije bilo ništa.

Da je ovom mostu, onakvom kakvim ga znamo, odzvonilo, u jesen 2016. za Politiku je potvrdio tadašnji gradonačelnik Siniša Mali. Ali, plan koji je tada najavio Mali bio je da se njegova prepoznatljiva lučna konstrukcija očuva, a da se uradi most na dva nivoa, sa više kolovoznih traka i posebnim dijelom za pješake i bicikliste. Ipak, samo nekoliko mjeseci kasnije, isti list otkriva da od toga po svemu sudeći neće biti ništa, da će Stari savski u potpunosti biti uklonjen i da će se na njegovom mjestu graditi novi most što je ubrzo potvrdio i Stari dvor. To, očekivano, nije prošlo bez negodovanja javnosti. Jer, gradski oci uvjeravali su da stari most nema ama baš nikakvu vrijednost, sem emotivnu, zbog čega će, uostalom, biti sačuvan i preseljen. Ukazivali su i da je svakako bio "privremeno" rješenje još u doba nacista, kao i to da novu konstrukciju sa više traka stari stubovi mosta ne bi izdržali, kao i da ti stubovi smetaju plovnom putu. Stručnjaci su to ubrzo demantovali tvrdeći da i te kako postoje tehnološka rejšenja kojima bi stubovi trajno mogli da se ojačaju ako je to zaista potrebno. Već te godine sproveden je i arhitektonski konkurs za idejno rješenje novog savskog mosta na mjestu starog čija bi konstrukcija, kako je navedeno, obezbijedila odgovarajući plovni put širine 150 metara i visine 9,5 metara, s obzirom na to da se radi o međunarodnom plovnom putu.

Početkom 2018. u jeku izborne kampanje za Beograd, odlazeći gradonačelnik Mali i njegov tim najavljuju da će idejno rješenje koje će raditi Saobraćajni institut CIP biti završeno do kraja te godine i da će ubrzo biti izdata građevinska dozvola i biran izvođač radova. Tada je ukazano i da će zadatak CIP-a biti da utvrdi najbolji način za demontažu Starog savskog mosta, njegovo čuvanje i preseljenje na novu adresu. Ipak, u jesen 2022. Milutin Ignjatović, tadašnji generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP, za Politiku je naveo da je njegova firma uradila idejni projekat za novi most, ali da im je taj posao potom oduzet".

