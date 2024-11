"Ušao je u moju kuću sa puškom": Mještanka sela tvrdi da je vidjela odbjeglog ubicu iz Bijelog Polja

Mještanka Ivezića otkrila je detalje susreta sa odbjeglim ubicom.

Potraga za odbjeglim ubicom Alijom Balijagićem i dalje traje, na terenu brodarevskih sela veliki je broj pripadnika policije. Mještani u strahu čekaju večernje sate. Novinarske ekipe danas su stigle i do žene u selu Ivezići koja kaže da je bio u njenoj kući.

"On je ušao kod mene u kuću, mislila sam da je sestra moja kad ono čovjek sa bradom, sa kačketom na glavi i puškom na ramenu. Tražio je vode, ali odmah potom i rakiju. Tri je brzo popio. Nije se dugo zadržao, odmah je otišao. Meni je odmah bio poznat, po onim slikama kad su mi pokazali ja bih rekla da je to bio on. Ne znam ni sama sta više da mislim. Znam samo da nas je strah. Ovdje smo sestra i ja same, prve komšije su daleko", kaže za RINU mještanka koja kaže da ju je posjetio odbjegli Alija.

Njihove komšije dodaju da se oni ne plaše, ali da su uplašeni za bezbjednost ove dvije starice koje žive same.

Načelnik prijepoljske policije Željko Kuburoviće ističe da su pripadnici MUP-a, SAJ-a i Žandarmerije u pripravnosti od ranoga jutra u potrazi za Balijagićem, ali dodaje da je teren dosta nepristupačan i otežava akciju.

"Teren je pun uvala i vrtača i postoji mogućnost lakog skrivanja i bekstva. Odbjegli dobro poznaje ovaj pogranični teren. Naše ekipe pregledaju svaku štalu, pojatu i ambar. U pitanju je ozbiljan izvršioc krivičnih dela i povratnik. MUP preduzima mjere na realizaciji pronalaska Balijagića. Nećemo stati sa aktivnostima, to poručujem građanima", zaključio je Kuburović.

