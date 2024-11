Veliki štrajk zdravstvenih radnika u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je jutros u štrajk stupilo oko 4.000 zdravstvenih radnika koji traže promjenu uredbe o koeficijentima i povećanje osnovice za najmanje 20 odsto.

Izvor: Shutterstock

Iz Sindikata "Zajedno", čiji su članovi stupili u štrajk, tvrde da su uredbom o koeficijentima najviše oštećeni laboranti, radiološki tehničari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i vozači saniteta.

Navode da je odziv članova odličan i da, prema prvim informacijama, štrajkuje oko 4.000 zdravstvenih radnika u 58 ustanova.

Predsjednik Sindikata "Zajedno" Krunoslav Kušec izjavio je da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva zaposlenih, ali da su još spremni na razgovor, prenose hrvatski mediji.

Sindikat je najavio da će tokom štrajka primati samo hitne slučajeve, dok se ostala dijagnostička, laboratorijska i radiološka obrada neće obavljati.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak, 8. novembra, da ne vidi razlog za najavljeni štrajk zdravstvenih radnika jer nisu iscrpljene sve mogućnosti koje nudi savjet za provođenje koeficijenata.

On je naveo i da štrajk organizuje samo jedan sindikat dok drugi to ne podržavaju, te da pitanje koeficijenata nije predmet pregovora nego da to Vlada donosi jednostrano.

Iz resornog ministarstva ranije su poručili da su spremni da razgovaraju sa svim sindikatima o otvorenim pitanjima i da smatraju da štrajk nije prihvatljivo rješenje.

(SRNA)