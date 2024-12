Detaljno obrazloženje presude Kecmanovićima: Osuđeni za grubo zanemarivanje djeteta

Roditelji dječaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" osuđeni su danas u Višem sudu u Beogradu.

Roditelji dječaka ubice, koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu kada je ubio 10 osoba - devet učenika i školskog čuvara, Vladimir i Miljana Kecmanović, osuđeni su danas u Višem sudu u Beogradu. Osuđen je i instruktor streljane Nemanja Marinković.

Vladimir Kecmanović osuđen je zbog dva krivična djela i to na 14 i po godina zatvora, dok je Miljana Kecmanović osuđena na tri godine zatvora. Kako je obrazložio sudija, Vladimir Kecmanović krivična djela počinio u stanju uračunljivosti, znajući da radnjama koje su opasne po zdravlje i život ljudi mogao za izazove povređivanje i smrt više ljudi, ali je “olako držao da toga neće doći”.

"Vladimir Kecmanović je četiri puta obučavao sina da ruku vazdušnim i vatrenih oružjem i gađa u mete sa koncentričnim krugovima, kao i mete u obliku ljudi, znajući da takva obuka ne odgovara uzrastu djeteta. Nije savjesno čuvao oružje i nije obezbijedio uslove za bezbjedno čuvanje oružja, što je dovelo do upotrebe oružja od strane njegovog sina u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar'. U jednom koferu bili su pištolji sa okvirima. Kofer je imao jedan katanac sa šifrom od tri cifre, od kojih su dvije bile već namještene. Kofer sa municijom nije imao katanac. Tako je dječak napunio šest okvira za dva pištolja sa najmanje 92 metka, a 3. maja ponio ih je u školu. Ispred škole ispalio je najmanje 21 metak, a najmanje 16 u čuvara škole Dragana Vlahovića. Nakon toga ušao je u hol škole i na licu mjesta usmrtio tri djevojčice. Sa 23 projektila ubio je šest osoba, nakon čega je izašao kroz prozor u dvorište škole. Sud nije prihvatio tvrdnje odbrane da se o držanju oružja informisao od prodavaca koji su mu prodali posebnu kutiju za čuvanje oružja, kao i da mu je policijski službenik takođe rekao da oružje može da čuva u tim kutijama. Time je direktno izazvao smrt 10 osoba i teške povrede šest lica. Jedno dijete je i dalje u teškom stanju i ne zna se da li će preživjeti", rekao je sudija Zoran Božović.

Roditelji dječaka ubice osuđeni su za zapuštanje i zlostavljanje djeteta. Miljana je za to djelo osuđena na tri godine zatvora kao i njen suprug.

"Oni su grubo zanemarivali dužnosti vaspitanja i zapustili dijete, zanemarivano je njegovo psihičko i emotivno stanje, kao i osjećaj da je odbačen u odjeljenju. Roditelji prilikom promjene odjeljenja nisu poslušali preporuku da mu obezbijede pomoć psihologa. Vladimir Kecmanović je sinu govorio da je psihopata, a više puta ga je vodio u streljanu. Zbog zanemarivanja dječak nije izgradio osjećaj lične odgovornosti i prihvatljivo društveno ponašanje. Nije izražavao emocije, a trpio je pritiske od strane majke da mora da bude najbolji u školi. Zanemarivanje je bilo u većem stepenu i dovelo je do stanja zapuštenosti. Da nije bilo takvog vaspitanja, postavlja se pitanje da li bi do ovoga došlo. Za sud je neshvatljivo da roditelji zanemaruju takvo stanje djeteta i da otac vodi dijete u streljanu, a da se majka tome ne suprotstavlja. Kako nisu utvrđeni osnovni elementi krivičnog djela, neosnovana je tvrdnja da je izvršila to delo kao član domaćinstva. Jedini dokaz koje je pružilo tužilaštvo je DNK trag na čauri, a nije isključena mogućnost da je on ostavljen sekundarno. Vještačenje nije pružilo okolnosti nastanka tog DNK traga", dodao je sudija.

Sud je naložio da Vladimiru Kecmanoviću bude produžen pritvor, kao i da Miljani Kecmanović bude produžena mjera zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa sinom. Donijeto je i rješenje o oduzimanju sveg naoružanja Vladimiru Kecmanoviću.

Osuđen i instruktor u streljani

Instruktor u streljani Nemanja Marinković osuđen je na godinu i tri mjeseca zatvora, dok mu je prijetila kazna od tri godine zatvora. Sudija je istakao da je on, prilikom davanja iskaza u tužilaštvu u svojstvu svjedoka 14. jula prošle godine, rekao da mu nije poznato da je Vladimir Kecmanović dovodio sina u streljanu i da bi, da je to vidio, takav slučaj odmah sankcionisao. Kada je u pitanju instruktor streljane, sudija je rekao da su brojni dokazi koji ukazuju na to da je dao lažan iskaz - raspored rada, video snimci i fotografije koji su u suprotnosti sa njegovim iskazom.

