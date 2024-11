Dječak koji je počinio masakr u "Ribnikaru" dobio status oštećenog lica, imaće i svog branioca

Maloljetnik čiji su inicijali K.K, koji je počinio masovno ubistvo u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar", od danas ima status oštećenog u sudskom postupku protiv njegovih roditelja, rekla je advokat Irina Borović.

Izvor: ESPRESO/TAMARA TRAJKOVIĆ

Irina Borović, jedna od advokata koja zastupa porodicu Kecmanović - Vladimira i Miljanu, rekla je danas posle suđenja u Višem sudu u Beogradu da dječak koji je izvršio masakr od sada ima status oštećenog lica, te da će imati i svog branioca.

Ona je navela i da su Vladimir i Miljana Kecmanović (roditelji) danas iznijeli svoju odbranu, odnosno da su se izjasnili na navode proširene optužnice kojom im se na teret stavlja da su zapustili i zlostavljali dječaka. Inače, Vladimir Kecmanović je danas iznio odbranu, te je govorio kako su oni praktično bili idealni roditelji, te da su se družili, učili i razgovarali sa sinom, što je roditeljima bilo teško da slušaju.

"Kecmanović je izjavio da je sina vodio na brojne aktivnosti poput robotike, matematike, gimnastike, ronjenja, fudbala, odbojke. Rekao je da su išli i u galerije i na koncerte", kaže izvor.

Između ostalog, Kecmanović je naveo da je njegov sin "sigurno bio pod lijekovima kada je tako govorio i da je bio usporen". Inače, Kecmanović je odbio da odgovara na pitanja glavnog javnog tužioca Nenada Stefanovića i dva javna tužioca u vezi streljane i uticaja koji je to imalo na dječaka.

Proširena optužnica

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 25. oktobra podnijelo Višem sudu u Beogradu proširenje optužnice protiv Kecmanovića zbog sumnje da su izvršili zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Izvor je otkrio da su, prema navodima optužnog akta, okrivljeni zanemarili psihičko i emocionalno stanje svog djeteta tako da nisu adekvatno reagovali na osjećanje koje se kod djeteta razvilo - da je odbačeno i neprihvaćeno u odjeljenju koje je pohađao do sedmog razreda u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Dječak svjedočio protiv roditelja

Proširenje optužnice uslijedilo je nakon što je dječak ubica, po prvi put od 3. maja 2023. kada je počinio masovno ubistvo, izašao iz bolnice u kojoj se nalazi, te u pratnji policije, sanitetom Hitne pomoći prevezen u zgradu Specijalnog suda u Beogradu gdje je svjedočio u krivičnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

On je na ročištu koje je održano 8. oktobra rekao da pristaje da svjedoči i da odgovara na pitanja, te je četiri sata davao iskaz. Između ostalog, on je rekao da je nakon pucnjave izvadio okvir od pištolja i odbacio oružje dalje od sebe.

Na pitanje zašto je to učinio, rekao je: "Zbog lične bezbjednosti, da me policija ne ubije".

Takođe, dječak

je rekao da je njegova "majka kriva za sve".

"Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio", rekao je on na suđenju

(MONDO.RS)