Nakon objavljenog snimka kako puca iz pištolja, oglasio se potpredsjednik Vlade Hrvatske (VIDEO)

Hrvatski mediji objavili su video-snimak na kome potpredsjednik Vlade Hrvatske Josip Dabro ispaljuje hice iz pištolja kroz otvoreni prozor dok se vozi u svom automobilu.

Dabro, koji je i ministar poljoprivrede, potvrdio je za "Jutarnji list" autentičnost snimka (OVDJE), ali tvrdi da je pucao manevarskim mecima iz svog sportskog pištolja HS-2000 za koji posjeduje urednu dozvolu.

"To je snimka od prije par godina, a pucao sam iz pištolja sa manevarskim mecima. Bila je neka privatna proslava, moguće čak i rođenje sina moga brata, a snimku sam poslao isključivo našem drugu Mariju Radiću i nikome drugome", rekao je Dabro.

On je rekao da je Radić bio s njima cijelo veče, a to što se čuje na snimku nisu nikakve prijetnje.

"On se cijelo veče družio s nama. Vozio sam se u svom privatnom autu, vozač je bio moj prijatelj, kao i druga osoba koja je snimala. To je isto bio moj prijatelj. Sve se dogodilo kod Privlake i izvan naseljenog mjesta", rekao je Dabro.

Ministar ističe da se bavi sportskim streljaštvom od 2007. godine i ima dozvolu za oružje.

"Riječ je o sportskom pištolju HS koji redovno koristim kao član SSD `Sokol Privlaka`. Po zakonu o oružju, imao sam dozvolu za držanje i nošenje, a onda je zakon mijenjan pa sam imao dozvolu za držanje, ali ne možeš biti sportski strijelac, a da ne možeš nositi pištolj. Znam da je nešto mijenjano, ali to provjerite u zakonu", rekao je Dabro za hrvatske medije.

On je istakao da je premijera Andreja Plenkovića samo zanimalo je li to bilo prije njegovog ulaska u Vladu ili nakon toga.

"To je jedino što ga je zanimalo. To je bilo u vrijeme dok nisam bio ministar i član Vlade. Naravno, iz današnje perspektive to izgleda suludo i naravno da mi je žao što sam to napravio. Bio je to trenutak sreće, uzbuđenosti, pa, ako baš hoćete, i nepromišljenosti, iako nikoga nisam ugrozio niti učinio neku krivičnu radnju", rekao je on.

Dabro kaže da ne vidi razlog za ostavku zbog objavljenog snimka.

