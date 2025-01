Miloš Vučević podnio ostavku na mjesto premijera Srbije

Miloš Vučević je u vanrednom obraćanju saopštio da podnosi ostavku.

Izvor: RTS/Screenshot

Premijer Srbije Miloš Vučević, kako je ranije danas najavljeno, drži vanrednu konferenciju za medije koja je počela u 11 časova.

On je saopštio da podnosi ostavku.

"Trudio sam se da razumem odgovornost koju nosi ovaj posao. Svjestan sam da su brojni izazovi za Srbiju, u regionu... Ponosan sam na sve što smo uradili u prethodnih 9 mjeseci, naročito na polju ekonomije", kaže je Vučević i dodaje:

"Ono što je bacilo senku je tragedija u Novom Sadu. Od tog trenutka Srbija kao da se je ostala zaglavljena u toj nesreći. Na žalost, vidjeli smo političke zloupotrebe te tragedije, pokušaje da neko kapitalizuje tu nesreću. Vlada je i tu pokazala odgovornost, dvojica ministara podnelo je ostavke. Tužilaštvo je pokazalo da nema privilegovanih."

"Objavili smo sve što su stuidenti tražili, pokazali sva dokumenta. Ali, ono što ostavlja duboke posljedice za naše društvo je podjela. Došli smo do toga da se đaci prebrojavaju ko ide na časove, a ko ne die, da se roditelji svađaju preko viber gruša. Mogu da kažem slobodno da je to neko iz inostranstva osmislio. Udario je na najosjetljiviju oblast jednog društva, u obrazovanje. Sve ono što se posle toga dešavalo, protesti, blokade... Nerazumijevanje jednih za druge, bezbroj verbalnih i fizičkih sukoba širom Srbije. Koliko god da smo pozivali na smirivanje strasti, uvijek se dešavalo nešto gore. Kao da je neka nevidljiva ruka stvarala novi incident i dodatno podizala tenzije u društvu", navodi Vučević.

On se osvrnuo na jučerašnju konferenciju za medije i podsjetio da su i tada pozvali na smirivanje tenzija.

"Jutros kada sam se probudio vidio sam vijest iz Novog Sada gde je došlo do fizičkog obračuna, povrijeđena je jedna od studentkinja. Sukob je krenuo oko toga da je neko dolazio na prostorije SNS-a da ih farba. Verbalni sukob se na kraju završio na nekoj drugoj lokaciji. Želim studentkinji brz oporavak, njoj je pružena sva medicinska pomoć. Ona je odlučila da bude puštena na kućno liječenje. Očekujem da počinioci budu što pre uhvaćeni i da budu izvedeni pred lice pravde", ističe.

Vučević dalje navodi da stranka koju vodi i koja je pobjeđivala na izborima toliko puta mora da pokaže odgovornost, da pokaže da je objektivno najodgovornija.

"Zato nakon ovog događaja u Novom Sadu, moja neopoziva odluka je da podnesem ostavku na mjesto predsjednika Vlade Srbije", saopštio je Vučević.

"Imao sam dug sastanak sa predsjednikom Vučićem, prihvatio je moju odluku, argumente. Mislim da time pokazujemo odgovornost onih koji su birani da budu odgovorni, da nam se to ne preliva na ulice, dalje podjele u društvu, nego da političari prihvate odgovornost i bar na taj način dovedu ili pokažu da su spremni da dovedu do smirivanju tenzija. Da se svi vrate razgovoru, traženju rješenja koje je najbolje za Srbiju, a ne za neku stranu državu ili strane interese. Nedopustivo je da neko nekog napada, neprihvatljivo je da idete u tuđe stranačke prostorije", dodaje on.

