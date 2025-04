Drama na nebu iznad Dubrovnika, avioni nisu mogli da slete zbog drona

Neodgovorno korišćenje drona ugrozilo sigurnost vazduhoplova i onemogućilo slijetanje dva putnička aviona.

Izvor: Al Drago / Getty images / Profimedia

Hrvatska agencija za civilno vazduhoplovstvo (CCAA) objavila je da je neodgovorno korišćenje drona ugrozilo sigurnost vazduhoplova i onemogućilo slijetanje dva putnička aviona, javlja Dnevnik.hr.

Kako se ističe u saopštenju CCAA, u neposrednoj blizini aerodroma Dubrovnik tokom završnog prilaza za slijetanje dana 13. aprila 2025. zabilježeno je opasno približavanje drona putničkom avionu na približnoj visini od 200 metara.

"Čime je korisnik/udaljeni pilot drona svojim neodgovornim ponašanjem ugrozio živote posade i putnika, avion i živote i imovinu ljudi na zemlji. Posada aviona svoje opažanje je proslijedila Hrvatskoj kontroli avio saobraćaja koja je o tome obavijestila nadležna policijska tijela zadužena za sprovođenje istrage", ističu u saopštenju.

Aerodrom Dubrovnik je zbog spomenutog incidenta bio zatvoren neko vrijeme, usled čega su dva aviona planirana za slijetanje bila preusmjerena u Split.

"Osim ugrožavanja sigurnosti, života i imovine, pilot drona svojim je ponašanjem prouzrokovao značajnu štetu i avio-prevoznicima i putnicima. Naime, svako preusmjeravanje letova na aerodrome različite od planiranih odredišta avioprevoznicima prouzrokuje dodatne troškove povezane sa dodatnim vremenom letenja aviona, zbrinjavanjem putnika (prevoz do konačnog odredišta, i/ili hotelski smještaj) kompenzacijom za kašnjenja itd", dodaju u saopštenju.

Kako ističu, letenje dronova u blizini aerodroma i kontrolisanom vazdušnom prostoru je dozvoljeno u slučajevima kada to odobri nadležna kontrola aviosaobraćaja. Ako se izvodi neovlašćeno i protivpravno, može biti izrazito opasno za sigurnost aviona, posade, putnika i osoba i imovine na tlu.

"Takve aktivnosti su kažnjive i povlače sa sobom prekršajnu i kaznenu odgovornost. Hrvatska agencija za civilno vazduhoplovstvo sa svojim partnerima, Hrvatskom kontrolom aviosaobraćaja i Upravom policije, svakodnevno sprovodi postupke otkrivanja neovlašćenih i protivzakonitih operacija dronova, te se prema operatorima i udaljenim pilotima koji ugrožavaju sigurnost vazdušnog saobraćaja primenjuje politika nulte tolerancije, a kazne za takve prekršaje se penju do 20.000 evra", dodaju u saopštenju.

Letenje dronova izvan kontroliranog vazdušnog prostora bez ispunjavanja za to propisanih uslova je ograničeno do 120 metara, ali je pilot drona i tada u obvezi za svoj let rezerviše vazdušni prostor putem za to namenjene usluge Hrvatske kontrole zračne plovidbe AMC portala, dodaju u saopštenju.

Podsjetili su kako su se 2024. godine u samo dvije nedjelje dogodila tri vrlo ozbiljna incidenta neodgovornim i protivpravnim korišćenjem dronova u blizini hrvatskih aerodroma.

(Dnevnik.hr/Mondo)