Kad nekoga uhapse u Republici Srpskoj

Zašto nikad ništa nije baš tako kako jeste?

Izvor: Michelle Shephard / POOL/Toronto Star Pool

Sredinom jula u jednom kafiću u centru Banjaluke izvjesna gospođa ujela je psa.

Psa koji se zove Tesa, žena, čije ime nije objavljeno, ugrizla je za uho.

Savršen događaj, ako je vjerovati lekcijama na fakultetu žurnalistike. Ilustrativan primjer o tome šta je vijest: vijest je kada čovjek ujede psa, a ne obrnuto. Nismo znali da će doći vrijeme kada prava vijest ne postoji.

Niko nije nije postavio pitanje o motivima i pozadini napada na psa. Ali o tome kasnije.

Istog dana, ili malo kasnije, u Banjaluci su uhapsili ''saradnika škaljarskog klana'' i jednog policijskog inspektora.

Objavljeni su snimci hapšenja i par slika sa lica mjesta. Vijest o hapšenju, kao takva, bile je važna ''pet minuta."

Odmah zatim svi su počeli da se bave takozvanom i famoznom pozadinom događaja.

Inspektor je bio blizak direktoru policije Siniši Kostreševiću - zašto je baš sada uhapšen? Kostrešević je na to mjesto navodno došao mimo volje ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača - da li je zbog toga hapšenje u Banjaluci naredio Dragan Lukač? Lukač i Kostrešević su u sukobu? Šta će sada Kostrešević uraditi?

U Banjaluci, praktično lišenoj klasničnih, uličnih mafijaških klanova, uhapšen je pripadnik poznate dostavljačke organizacije za kokain iz Južne Amerike, ali glavno pitanje je šta je o ''međusobnom sukobu'' o kojem se zna i priča, izjavio Lukač, šta Milorad Dodik, šta Kostrešević.

Škaljarac se sigurno veoma brzo osjetio zapostavljeno.

''Alo, ljudi! Ja sam valjda ovde neki mafijaš, mene su uhapsili."

Ali, vapaje niko nije čuo.

U akciji MUP-a RS i Republičkog tužilaštva zbog sumnji na zloupotrebe tokom nabavke medicinske opreme u Srpskoj priveden je direktor Instituta za javno zdravstvo RS Branislav Zeljković. Osim njega, uhapšen je Slavko Bojić iz agencije "Procontrol" preko koje je Institut za javno zdravstvo RS nabavljao zaštitnu opremu, Saša Marković iz turističke agencije "Travel4fun" koja se proslavila koncrtima i prodajom medicinske opreme i direktor agencije "Promeding" Dragan Dubravac.

Prije bilo kakve zvanične informacije, a znajući da policija istražuje Institut čiji je Zeljković direktor, juče, sinoć i jutros, u razgovorima, ćaskanjima i u svojoj glavi svi postavljaju ista pitanja. Nijedno od tih pitanja nije: Da li će uhapšeni biti osuđeni ili oslobođeni? Da li će uslijediti istraga i hapšenje još nekih profitera, ne samo pandemijskih, nego možda i onih od ranije?

Ništa od ovog nije se kandidovalo ni u kvalifikacije za glavna pitanja. Glavna pitanja su: da li je Milorad Dodik (SNSD) naredio hapšenje Zeljkovića kako bi naštetio Nenadu Stevandiću (Ujedinjena Srpska -US)?

Želi li Dodik na ovaj način da poruči predsjedniku US da odustane od sve glasnijeg nezadovoljstva i moguće kandidature na narednim izborima?

Ima li veze to što je Ujedinjena Srpska prva najavila da će 15. septembra dijeliti srpske zastave u Banjaluci dok se SNSD sličnog defilea sjetio nešto kasnije? Ko to ima pravo da najvećoj stranci narušava "monopol na simbolični patriotizam" što US neprestano radi.

Dodik je djelovao izneđeno. Znači, možda on nije naredio hapšenje? Možda je (ovih dana nevidljivi) ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač sve smislio kako bi unio zabunu u vladajuću koaliciju i pokvario svečnost praznika. Možda je odabrana turistička agencija Saše Markovića, ''lucidnog'' organizatora koncerata (grada, države i stranaca), jer je to laka meta i idealna žrtva kako bismo pokazali da se borimo protiv kriminala. Zašto se svi bave Zeljkovićem i pomalo Markovićem, a niko drugom dvojicom uhapšenih?

Kada nekoga uhapse u Republici Srpskoj, ustvari kao i da nisu nikoga uhapsili.

Zapravo jesu, ali to je tek prva i najmanje bitna stvar. Stvar zbog koje se nešto de facto dešava, apsolutno u istom trenutku biva proglašena beznačajnom, sporednom i nevažnom.

I svi, kao djeca koja rovare po kesama koji rodbina donese na slavu, traže dalje, traže ispod, traže još. Nisu valjda samo vino, kafu i kocku šećera? Mora tu biti i čokolada, bombonjera ili bar neki keks.

Ukratko, glavno pitanje u Republici Srpskoj jeste: da li je, ko i zašto ovaj put iskoristio tog zlatnog džokera - sudove i tužilaštva -zbog političkog obračuna?

Rđava uprava nas je toliko pokvarila da nema ljudskog bića koje će pomisliti da je neko uhapšen baš zbog sumnje da se ogriješio o zakon i da će, nakon istrage, prikupljenih dokaza, hapšenja i suđena biti pravedno osuđen i da Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, stvarno suzbija korupciju, organizovani i najteže oblike privrednog kriminala.

Sumnja se s pravom i da ona žena s početka nije ujela psa tek tako. Zaštu baš tu, zašto baš tad? Zašto ta vrsta psa? Da li je bio dobar politički trenutak? Ljeto, bez događaja, centar grada...

Moralo je tu biti još nešto.