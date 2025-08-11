Diplomirala i to sa desetkom: Nataša Bekvalac se školovala za potpuno neočekivan poziv, mnogi će se iznenaditi

Novosadska pjevačica je ljubav prema ovoj struci naslijedila od oca.

Hana Ikodinović, ćerka Nataše Bekvalac, nedavno je završila srednju školu i uskoro se seli u Španiju, gdje planira da nastavi školovanje. I dok javnost pomno prati Hanin put, malo je poznato čime se Nataša bavila pre nego što je uplovila u muzičke vode i šta je zapravo po struci.

Iako je vrelo rano počela da se bavi muzikom, Nataša Bekvalac je uporedo bila posvećena i obrazovanju. Malo ko zna da je pjevačica završila Višu školu za sportske trenere, a ljubav prema sportu naslijedila je od oca.

"Bilo je veoma lijepo kad sam diplomirala s desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem", rekla je ona jednom prilikom.

"Vidim sebe u nekom lijepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim. Odličan sam teoretičar, ali loš praktičar. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno. Događa se da izgubim po deset kilograma za dvadesetak dana", priznala je Nataša svojevremeno.

Hana će studirati u Španiji

Inače, Nataša ne krije koliko joj je teško što se približava vreme da Hana krene na fakultet. Ćerka pjevačice i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića će studirati u Španiji.

"Teško ću to podneti, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu", rekla je Nataša i otkrila da sa ćerkom ima prijateljski odnos.

"Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže", rekla je ona i navela da ih "ograđuje i štiti" od svega što nosi njen posao.

