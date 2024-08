Audi predstavio novu električnu "šesticu": Ništa benzin, ništa dizel, samo baterije i 750 km autonomije

Novi Audi A6 e-tron stiže kao potpuno elektični automobil u Sportback i Avant verzijama karoserije, kao prvi model imenovan u skladu sa novom strategijom da se parnim brojevima označavaju električni, a neparnim SUS modeli

Audi je zvanično predstavio potpuno novi model A6 za 2025. godinu, koji u imenu ima u dodatak "e-tron" i koji bi trebalo da predstavlja značajan korak napred u daljem razvoju game električnih vozila njemačkog proizvođača.

Kako što iz prethodne rečenice može da se nasluti, za razliku od svog prethodnika istog imena, ova generacija "šestice" će imati isključivo električni pogon.

A6 e-tron je dostupan u Sportback i Avant verzijama karoserije, kojima direktno cilja na najljuće tržišne rivale Mercedes EQE i BMW i5.

A ono što će uskoro, kada novi A6 e-tron stigne na tržište, uslijediti je osvježavanje "tradicionalne" game modela iste oznake. Aktuelni A6, koga pokreću motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, će proći ristajling tretman i biti preimenovan u A7, u skladu sa novom Audijevom strategijom da parnim brojevima označava električne, a neparnim klasične modele.

Najaerodinamičniji Audi ikada!

Novi A6 e-tron dizajnom ne odskače mnogo od svojih konceptualnih prethodnika, odnosno studija Sportback-a iz 2021. i Avant-a iz 2022. godine. Suptilne dorade uključuju nešto drugačije oblikovana prednja LED svjetla, istaknutiju crnu hromiranu masku, klasične ručke na vratima i šire zadnje svjetlosne grupe.

Zasnovan je na Volkswagen-ovoj PPE (Premium Platform Electric) arhitekturi, koju koriste i Audi Q6 e-tron i Porsche Macan EV.

Proizvođač je prioritet dao aerodinamici, pa je tokom konstruisanja modela izveo preko 1.300 simulacija i detaljna testiranja u aerotunelu. A rezultat svega toga je – najaerodinamičniji Audi ikada napravljen! Sportback ima koeficijent otpora vazduha od 0,21 – što je razultat kojim je nadmašio sve svoje direktne rivale osim nešto većeg Mercedesa EQS sa 0,20. Takođe, Audi za Avant tvrdi da je najaerodinamičniji karavan u svojoj klasi, sa koeficijentom otpora od 0,24.

U unutrašnjosti, instrument tabla i centralna konzola uglavnom su identične onima iz modela Audi Q6 e-tron. Tu su tri ekrana koja se nadovezuju jedan na drugi: digitalna instrument tabla od 11,9 inča, centralni infotejnment displej dijagonale 14,5 inča i 10,9-inčni ekran smještenog ispred suvozačkog sjedišta.

Od 370 do 550 "konja"

Audi A6 e-tron će na početku prodaje biti ponuđen sa tri verzije pogona. Više opcija zadnjeg (RWD) i pogona na sva četiri točka (AWD) će stići kasnije, i u zavisnosti od tržišta. Osnovni Audi A6 e-tron pokreće jedan električni motor smješten na zadnjoj osovinu (RWD) koji proizvodi 270kW, odnosno 367KS. A6 e-tron quattro (AWD) je dolazi sa dva elektromotora sa ukupnih 315 kW, odnosno 428 "konja".

Najsnažniji u "prvoj postavi" je Audi S6 e-tron, čija dva agregata na točkove prenose kombinovanu snagu do 370kW / 503 "konja" ili do čak 551KS / 405kW kada je aktivirana elektronska kontrola startovanja (launch control), kada ubrzanje od 0 do 100 km/h iznosi samo 3,7 sekundi.

Iako je to prilično snažno i brzo za jednu limuzinu visoke srednje klase, Audi sprema nešto još dosta ekstremnije – perjanicu cijele ponude – RS6 e-tron, sportistu sa još ljućim izgledom i još više snage.

Do 750 kilometara sa jednim punjenjem

Nezavisno od broja motora i njihove snage, pakovanje baterija smješteno u pod automobila ima kapacitet od 100kWh, sa arhitekturom od 800V koja podržava punjenje snage 270kW. Naknadno će se u ponudi naći i manja baterije od 83 kWh.

Novi Audi donosi zaista impresivne karakteristike kada je o autonomiji kretanja riječ. Tako, u zavisnosti od tipa karoserije, A6 e-tron sa jednim punjenjem baterije prevaljuje i više od 720 do 750 kilometara, a S6 e-tron između 640 i 670 kilometara.

Novi Audi A6 e-tron na evropsko tržište stiže tokom septembra, a za sada su poznate cijene na njemačkom tržištu. Počinju od 75.600 evra za A6 Sportback e-tron Performance, pa do 99.500 evra za S6 Sportback e-tron. Avant karoserija, u oba verzije pogona, dodaje 1.650 evra na konačnu cijenu.

