U Banjaluci otvoren "Kočićev zbor"

Polaganjem vijenaca na spomenik našem tribunu i književniku i prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Parku „Petar Kočić“ svečano je otvorena manifestacija „57. Kočićev zbor“.

Izvor: Grad Banja Luka

Manifestaciji su prisustvovali ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Ministarka Trivić poručila je da je Petar Kočić književnik čije ideje o zaštiti srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta treba pratiti i da njegovo ime ne smije biti zaboravljeno.

"Došlo je vrijeme da slijedimo Kočićevu misiju, da štitimo naš nacionalni i kulturni identitet, jezik i pismo, a u tome najvažniju ulogu ima pojedinac, jer ukoliko mi kao pojedinci ne budemo tako razmišljali, bićemo u problemu", rekla je ona.

Stanivuković je rekao da su neki ljudi bezvremenski, a njihove ideje su vječne i uvijek moderne.

Izvor: Grad Banjaluka

"Kada čitate djela Petra Kočića, možete da vidite da je on i dalje sveprisutan u našem društvu i da njegova djela na najbolji mogući način oslikavaju sadašnjicu, društvo i sva aktuelna dešavanja. Ove godine smo promijenili koncept, pa se ova manifestacija sastoji iz tri dana, i to dana istine, slobode i otadžbine", rekao je on.

Dodao je da su upravo to tri univerzalne ideje Petra Kočića, te da svaki čovjek uvijek treba da ljubi istinu i svoju otadžbinu.

"Istina, u to vrijeme nije bilo lako, ali nije lako ni danas. Sva vremena su teška. Upravo zbog toga, mi kao narod treba da ostanemo posvećeni Zmijanju i Kočiću, koji je simbol Banje Luke i našeg naroda, čovjek najsjajnije pisane riječi, čovjek koji je svojim riječima opisao prošla, sadašnja ali i buduća vremena", rekao je gradonačelnik.

Savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku, Mirna Savić Banjac, dodala je kako je ponosna na ovogodišnji koncept „Kočićevog zbora“ i na program koji je gradska administracija priredila za sve posjetioce.

Izvor: Grad Banjaluka

"Danas smo u Banjaluci, a za vikend smo u Stričićima. Posebno sam srećna i ponosna što će se 'Kočićeva nagrada0 uručivati u Stričićima. Nama je bitno da ljudi, koji dolaze na zbor, vide i kulturni segemnt, da ih privučemo i da im prikažemo kvalitetan sadržaj. U tome smo uspjeli", rekla je ona.

Program prvog dana Kočićevog zbora – „Dana istine“ biće nastavljen od 17.00 časova uz Veče satire, kada će na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel nastupiti domaći književnici koji će predstaviti svoju satiru u Kočićevom duhu, a zatim i Branko Đurić Đuro sa stendap komedijom.

Bogat program ovogodišnje manifestacije biće nastavljen i tokom vikenda, 27. i 28. avgusta u Stričićima na Manjači.