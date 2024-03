Čkalja kakvog do sada niste vidjeli: Prvi put izložene privatne stvari slavnog glumca, u čast 100 godina od rođenja

U susret stogodišnjici rođenja Miodraga Petrovića Čkalje, koja se obilježava 1. aprila, Jugoslovenska kinoteka otvorila je u utorak multimedijalnu izložbu "Pobjeda osmijeha" Irine Kondić.

Miodrag Petrović Čkalja, koji je decenijama zasmijavao sve, rođen je, vjerovali ili ne, 1. aprila 1924. godine, na Svjetski dan šale. Mnogi misle da ga je sudbina predodredila za posao kojim se za života bavio, i postao jedan je od najpoznatijih komičara sa ovih prostora.

"Može se reći da je Čkaljina glumačka pojava postala personifikacija filmske i televizijske komedije kod nas. Uvijek je uzbudljivo iznova prilaziti takvim ličnostima, umetničkim djelima ili fenomenima koji su do te mjere postali delom popularne kulture da se naizgled čini kako o njima sve znamo i da nema potrebe o njima misliti, analizirati ih i tumačiti", istakao je Jugoslav Pantelić.

Lične stvari

Postavka se sastoji iz dva djela, a pored izbora iz bogate karijere glumca uključuje i Čkaljine lične stvari, predmete, koje je ustupila porodica Petrović.

Veliku pažnju privukao je i Čkaljin kostim Jovanče Micića iz filma "Put oko svijeta" (1964). Takođe, u njegovu čast prikazana je i digitalno restaurisana verzija ovog filma Soje Jovanović.

Legendarni Čkalja je jedan od najboljih domaćih komičara, a njegov Jarić Živadin iz hit komedije "Kamiondžije" i dalje zasmijava generacije koje nisu ni rođene kada su serija i film snimani. Svi pamte i role koje je ostvario u "Servisnoj stanici", seriji "Ljubav na seoski način", "Vruć vjetar" i mngim drugim.

Prije nekoliko godina, njegov kolega Božidar Bole Stošić je otkrio da je Čkalja imao "crnu listu" glumaca sa kojima nije htio da sarađuje. Nije mu odgovarao temperament pojedinih kolega, a navodno je ta lista neke ljude prinudno udaljila sa seta, i dodao da upravo zbog Čkalje nije odigrao ulogu u "Boljem životu".

"U 'Boljem životu' me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želio da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želio da dođem na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka", rekao je tada Bole Stošić i objasnio zašto su se posvađali: "Posvađali smo se na savjetu Beogradskog dramskog pozorišta. On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovjek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana".

Ovo nije jedina od zamerki koje su na Čkaljin račun iznosile njegove kolege. Godinama unazad kruži priča da se njegov kolega Pavle Vuisić i on nisu voljeli. Vuisić je navodno govorio da je Čkalja preterivao u glumljenju i da zbog tog "glumatanja" Vuisić nije mogao da ga smisli. Iako su u šouu bili nerazdvojni prijatelji, u stvarnom životu su bili u užasnim odnosima.

