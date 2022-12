GIDRI NISU DAVALI DA PIJE, A ČKALJA SE ZBOG MENE ZAKLJUČAO U PRIKOLICU: Glumac o legendama

Bane Vidaković, koji je glumio Čkaljinog sina u kultnim "Kamiondžijama", otkriva kakve su bile legende srpskog glumišta.

Glumac Bane Vidaković imao je priliku da sarađuje sa brojnim legendama domaćeg glumišta, a mnogi od njih danas nisu među živima. Bane se sada prisjetio anegdota sa snimanja i otkrio kako se slagao sa Čkaljom, za kog tvrdi da je bio prikek, ali i kakav je bio Pavle Vuisić.

"Imao sam sa Čkaljom neprijatne situacije kada smo snimali 'Kamiondžije', i to ne samo ja nego svi mladi glumci. Bio je prznica i nabusit. Jednom smo kasnili na snimanje zbog sudara na putu. Naljutio se i zaključao u prikolicu. Nije htio da izađe. Vikao je: 'Neću da snimam! Zašto kasne?'. Došao sam do njegove prikolice i pokušao da objasnim da je bio sudar. A on je zaurlao: 'Baš me briga, bježi!' Pavle Vuisić je bio 'streptomicin' za njega. Došao je i rekao: 'Šta je, ovaj opet ima menstruaciju?'. Čkalja tek onda neće da snima. Imao je kratak fitilj", rekao je Vidaković o čuvenom Čkalji, a onda se prisjetio Vujisića:

"Paja je bio boem i rijetko obrazovan glumac. Sa izgledom kamiondžije i kasapina, bio je vjerovatno najnačitaniji glumac. Imao sam čast da dvije noći pijem sa njim. Sa njim ste mogli da pričate o čemu god hoćete! O svemirskoj tehnologiji, umjetnosti, sportu... Volio je da pije špricer, bio je pravi boem".

Glumac je ovom prilikom progovorio i o Gidri:

"Gidra je bio divan, duhovit i svjetski čovjek sa manirima. Ali je imao problem sa alkoholom. Kada smo radili zajedno, već je bio star, pa su mu branili da pije. Nikako nije mogao da se izbori s alkoholom. Njegova supruga je dolazila na snimanja kako bi bila sigurna da neće piti", rekao je glumac za "Informer".