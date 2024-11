Zavirite iza kulisa nove predstave "Ni riba, ni meso" Narodnog pozorišta RS (FOTO/VIDEO)

U Narodnom pozorištu Republike Srpke od srijede, 13. novembra, je na repertoaru nova predstava „Ni riba, ni meso“, režisera Nikole Bundala. Posjetili smo probu i razgovarali sa glumačkom ekipom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predstava je rađena po tekstu njemačkog autora Franca Ksavera Kreca. Dramatizaciju potpisuje Aleksandar Vasiljević, scenografiju Dragana Purković Macan, za kostime se pobrinula Ivana Ristić, kompozitor je Petar Bilbija, a producent predstave je Nikola Đaković.

Uloge tumače glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske: Smiljana Marinković, Nataša Perić, Danilo Kerkez i Ilija Ivanović, apsolvent glume na Akademiji umjetnosti Banjaluka.

Režiser Nikola Bundalo rekao je u razgovoru za Mondo da se radi o tekstu koji, iako je napisan 1980. godine, je aktuelan i u današnje vrijeme.

„Tekst sam čitao još kao student. To je bila jedna od opcija sa kojom sam mislio da dipolomiram ali se nisam za to odlučio. Ostao je tekst da visi u vazduhu i nekako su se sad poklopile kockice da to ostvarim sa ekipom iz Narodnog pozporišta. Ja sam ga birao iz razloga što je komad preaktuelan.

Krec je napisao divan komad o odnosima mladih bračnih parova i njihovom funkcionisanju. Okosnica je taj jedan momenat koji pokazuje kada poslovni problemi počinju da utiču na intimu odnosno na ljude u njihova četiri zida. Zapravo obrađuje to neko razaranje porodice i čovjeka u ovom vremenu“, rekao je Bundalo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Bundalo kaže da su odrađene određene izmjene u tekstu u smislu da su u fokus stavljene teme koje su više aktuelnije.

„U saradnji sa dramaturgom Aleksandrom Vasiljevićem, odlučili smo da ne pravimo nikakvu vrstu transponovanja i adaptacije, odnosno da priču ne prebacujemo u današnje vrijeme i da to lokalizjemo. Postoje neke dramaturške izmjene koje smo radili. Unutar teksta smo se trudili da izoštrimo scene i da se fokusiramo na teme koje nas zanimaju u tekstu“, pojasnio je Bundalo.

S obzirom da predstava u glavni fokus stavlja tehnološku modernizaciji i njen uticaj na porodice, Bundalo kaže da je problem otuđenosti postojao i ranije ali se o njemu nije dovoljno razgovaralo.

„To nije boljka samo današnjeg vremena. Generalno, kao i svi drugi problemi. I otuđenost u porodici, problemi u odnosima itd. Sada se samo više priča o tome pa nam djeluje da je zastupljenije.“

Vidi opis Zavirite iza kulisa nove predstave "Ni riba, ni meso" Narodnog pozorišta RS (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 19 / 19

Što se tiče saradnje sa glumcima iz Narodnog pozorišta RS, Bundalo ima samo riječi hvale jer su ostvarili dobru dinamiku i saradnju.

„Lijepo smo sarađivali i bitna je stvar jer smo svi tu negdje vršnjaci. Zajedno smo razgovarali o temama i problemima. Imamo sličan ugao gledanja. U ovoj predstavi smo uveli formu kastinga što smatram da je najpoštenije“, poručio je on.

Glumac Danilo Kerkez otkrio je više detalja o liku koji tumači u predstavi ali i samoj aktuelmnosti teme.

„Ja tumačim lik Edgara Šustera, njemačkog radnika iz 80-ih godina koji je mašinski slagač u štampariji. 80-ih godina je došlo do modernizacije, i prešlo se na foto slagače tako da su im više trebali ljudi koji znaju da rade na računaru. Ova predstava se bavi modernizacijom što se može povezati sa današnjim vremenom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Svjedočimo ekspresnoj zamjeni ljudi robotima i kako jedan takav sistem melje ljude koji su vrijedni i radni i samo žele da imaju svoje zanimanje. Samim tim to utiče na njihove porodice i odnose, kako partnerske tako međusobne. Samim tim, predstava se bavi propadanjem ljudi u sistemima koji ne paze na svoje sugrađane“, rekao je Kerkez

Osvrnuo se na saradnju sa režiserom Bundalom koja mu nije prva.

„Sa njim sam već sarađivao jednom na predstavi 'Banjaluka' u Gradskom pozorištu Jazavac. Tako da je to divno iskustvo i nadam se da je obostrano i da neće biti posljednje“, poručio je Kerkez.

Pozvao je publiku da pogleda predstavu koja će sutra u 20.30 časova biti odigrana na sceni „Petar Kočić".

„Pozivamo publiku da na vrijeme obezbijede karte i dođu da uživaju u predstavi sa nama“, poručio je Kerkez.

Pogledajte prilog:

(MONDO)