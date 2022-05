Psiholozi ukazali na najveće greške nakon svađe u vezi

Psiholozi su otkrili 12 stvari koje treba da izbjegavate nakon svađe sa partnerom.

Psiholozi kažu da je potpuno normalno i zdravo imati nesuglasice i sitne rasprave sa partnerom. Svaki čovjek je individua za sebe sa određenim ličnim stavovima koji se razlikuju od stavova drugih ljudi, pa čak i od partnera sa kojim dijelite svakodnevne probleme. I upravo zbog toga dolazi do razilaženja mišljenja.

U toku rasprave često padnu teške riječi u obliku "prozivki" ili ''nabijanja krivice na nos'', a samo adekvatna reakcija, stavljanje do znanja da vam je stalo do partnera, da njegovo ponašanje nije u redu i da vam smeta, može da smiri negativne emocije i dovede do rješavanja sukoba.

Ono što parovi ne shvataju jeste kako da se ponašaju nakon svađe. Psiholozi su ponudili 12 savjeta kako da se ponašate kada je svađi kraj. Dobro ih proučite i izbjegnite greške!

Ne zanemarujte partnerovu potrebu za ''slobodnim prostorom''

Doktorka Megan Fleming, klinički psiholog i seksualni terapeut naglašava da je važno da razumijete partnera kada vam kaže da mu je potrebna pauza. ''Možda ćete biti anksiozni kada čujete da vašem partneru treba malo vremena da bude sam i sabere misli. Tada udahnite duboko nekoliko puta i izdahnite i razmislite kako biste se vi osjećali da su uloge zamijenjene."

Nemojte ići iz jedne krajnosti u drugu

Nakon žučne rasprave sa partnerom pokušajte da zadržite trezvenost. Usljed svađe, vaše misli vrlo lako mogu da postanu ''crno-bijele'', tačnije da idu iz jedne krajnosti u drugu. Doktorka Flemig kaže da korišćenjem izraza kao što su '' ti uvijek'' ili ''ti nikada'', neće riješiti nesuglasice. Ona savjetuje da se vratite korak unazad kada se stvari ''ohlade'' kako biste shvatili na koji način razmišlja vaš partner.

Ne ignorišite ga

Ukoliko vam je potreban prostor nakon rasprave, to je sasvim u redu, sve dok obavijestite partnera da ćete se povući. Jedna od najvećih grešaka jeste izbjegavanje odgovora na pitanja druge strane. Ako ignorišete partnera, on vrlo lako može da pomisli da ga na taj način kažnjavate ili izbjegavate.

Odmah kažite šta vam smeta

Sve što vaš partner izgovori tokom rasprave, ako vam smeta - odmah kažite, savjetuju psiholozi. Ako izgovori nešto što vas povređuje, potrebno je da to odmah i kažete. Učestalim podsjećanjem na "teške riječi" iz prethodne svađe, nećete riješiti nesuglasice već ćete se samo vrtiti u krug.

Objasnite zbog čega vam je žao

Za budući razvoj odnosa nije samo dovoljno da se izvinite. Potrebno je dodatno objasniti partneru zbog čega vam je žao i na koji način se greške neće ponavljati.

Nemojte da smišljate izgovore

Nikada nemojte da tražite izgovore za nastanak svađe. Ukoliko ste imali naporan dan na poslu, boli vas glava ili vas je neko iznervirao potrebno je da kažete partneru. Dajte mu male naznake i on će znati da nije u njemu problem.

Ne odlazite ako partner želi da razgovora

Problem će i dalje da postoji i ostaće nerješiv ukoliko se bude izbjegavala komunikacija nakon svađe. Recite partneru da ste otvoreni za sva pitanja i razgovor i par dana ili duže nakon rasprave. Nemojte da mu okrećete leđa.

Nemojte da provocirate partnera

Nikada nemojte da provocirate partnera, tako što ćete da hvalite i komentarišete druge ljude, pogotovo prijatelje i pozanike. Ukoliko mu stavljate do znanja da neko drugi izgleda ili nešto radi bolje od njega, vrlo brzo će da nastane još veći jaz i netrpeljivost u odnosu.

Nemojte da rješavate sve "preko kreveta"

Čest je običaj da nakon svađe jedan od partnera želi da izgladi situaciju putem intimnog odnosa, objašnjavaju psiholozi. U redu je da ne pristanete ako u tom trenutku niste raspoloženi. Umjesto "teških riječi", zagrlite partnera i objasnite mu kako se osjećate.

Ne fokusirajte se na uzrok nastanka svađe

Više ćete se nervirati i potrošiti dosta energije ukoliko razmišljate zbog čega je došlo do svađe. Fokusirajte se na rešavanje problema. Kada shvatite gde partner greši, skrenite mu pažnju, umjesto da ga napadate.

Ne izgovarajte ''nisam to mislio/la''

Psiholozi savjetuju da nikako ne izgovarate fraze poput ''nisam to mislio/la''. To znači da pokušavate da opravdate sebe. Na ovaj način neće doći do rješavanja nesuglasica, već ćete još više da razljutite partnera. Potrebno je da dodatno objasnite šta ste tačno mislili i zbog čega je došlo do toga.

Nemojte da krivite sebe

U posljednjem savjetu, psiholozi kažu da ne treba da krivite sebe zato što je došlo do rasprave. Svako cijeni partnera koji ulaže u odnos, a nesuglasice mogu da predstavljaju znake da se još uvijek trudite kako bi vaša veza ili brak uspio.

