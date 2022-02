Prvi sastanak: Pet stvari koje muškarci prvo primijete na ženama

Dok žene vode računa o nekim detaljima fizičkog izgleda, muškarci primijete nešto što je nežnijim polovinama sigurno promaklo.

Dok žene strogo vode računa o fizičkom izgledu prilikom prvog sastanka sa jačom polovinom, muškarci se fokusiraju na cjelokupan utisak. Bilježe njihove pokrete, ponašanje, a između ostalog, i da li je žena pušač ili ne. U anketi koju je sproveo Bright side, 20 mukškaraca je davalo odgovore na pitanje šta primijećuju kod žena.

U nastavku saznajte šta je to!

Parfem

Većina muškaraca obično obraća pažnju na ženski parfem. Neki od njih su spomenuli da je to još jedna stvar koju treba zapamtiti na ženi. Međutim, većina muškaraca je priznala da parfem ne bi trebalo da bude previše oštar i jak, jer se to neće dopasti gotovo nijednom muškarcu.

Lak za nokte

Ovdje su mišljenja podeljena: jedni uopšte ne obraćaju pažnju na nokte, dok drugi kažu da je to nešto prvo što primijete, kao i da im je od velike važnosti da žena ima uredne nokte. To je nešto što otkriva higijenu nježnijeg pola i o čemu bi svaka žena trebalo da vodi računa. Skoro svi muškarci su, međutim, spomenuli da ne vole svijetli lak za nokte, kao ni predugačke nokte. Nokti koji su ofarbani u jednu boju, kao i francuski manikir, odličan su način da imate atraktivan izgled noktiju.

Koža

Muškarci će obratiti pažnju na bubuljicu na vašem nosu, ali većina njih se neće fokusirati na nju jer, kako oni to vide, to je "nešto što je tu danas i što će nestati sutra". Međutim, ako žena ima ozbiljne probleme sa kožom, to je znak da ona ne vodi odgovarajuću brigu o sebi, prema njihovim riječima.

Pušenje

Skoro 80 odsto muškaraca ne voli kada žena puši cigarete. Međutim, postoje izuzeci: neki muškarci misle da je to apsolutno normalna stvar. Drugi vjeruju da ako se to dešava povremeno, onda je sasvim prihvatljiva stvar. Ipak, svi se složili u jednom: ne podnose pretjerane zavisnice od cigareta.

Prljave cipele

Iako se ova stavka nije nalazila u pitanjima, muškarci su sami otkrili da im je izuzetno važan prvi pogled na obuću žene. Uopšteno govoreći, prljave cipele ne izazivaju nikakva negativna osjećanja kod muškaraca, ali ih ovo previše odbija. Ako su cipele previše prljave, primijetiće to i možete biti sigurni da ovaj mali detalj neće ostaviti dobar prvi utisak.

