Urolog kaže: Varanje može da POPRAVI BRAK

Da li vas iznenađuje idealna brojka partnera koja je dobijena istraživanjem? Stručnjaci otkrivaju da li ona može da utiče na brak.

Izvor: Prva tv printscreen

Nedavno istraživanje koje je sproveo sajt "Superdrug Online Doctor" pokazalo je da postoji idealan broj seksualnih partnera prije braka. Za žene je maksimum 14 partnera, a za muškarce 15. Sve preko toga je promiskuitet, tvrde stručnjaci. Da li je to zaista tako i koliko je broj bitan za kvalitetan brak, govorili su urolog Aleksandar Milošević i psihološkinja Ljiljana Maldaner u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

"Hajde da krenemo od toga da brojka ne bude važan okvir, nego koliko su ljudi zapravo učestvovali u tom odnosu. Da li je to bilo na bazi idealnog spoja ili posledica nečeg neozbiljnijeg usled alkohola i više slobode u tom trenutku. Brojka ne treba da definiše promiskuitet", rekla je psihološkinja.

Urolog dr Aleksandar Milošević istakao je da se ljudi danas dijele na dvije grupe.

"Mislim da je priča o promiskuitetu privilegija moćnih. Za vrijeme srednjeg vijeka, to su smjeli samo kraljevi da rade, a žene su spaljivane na lomači kao vještice. To i danas postoji. Imate razne nazive za švalere i žene. Treba realno sagledati da potrebu za seksualnom komunikacijom imaju nešto jaču muškarci zbog hormona, a žene manje. One češće to rade u situacijama kada su opuštenije ili kada se zaljube. Kod njih više igra ljubav, a muškarci mogu čisto iz potrebe. Činjenica je da se ta komunikacija smanjila", rekao je urolog i dodao:

"Danas postoje dve grupe ljudi, oni koji su pretjerano promiskuitetni, koristeći razna sredstava i oni koji su se uplašili, pa nemaju nikakav kontakt. Odnosi postoje i mislim da treba reći broj partnera. Ne treba ući u brak i kriti, ali ne treba ići u pikanterije i objašnjenje kakav je neko bio u krevetu", rekao je urolog.

Žene su duplo sposobnije u intimnim odnosima, rekao je dr Milošević.

"Mi moramo da pođemo od toga da su žene jači seksualni pol. Imaju mnogo više mogućnosti da manipulišu i igraju svoju igru. Muškarci često to rade uz tablete. Zašto za žene nema tableta? Za muškarce postoje da bi bili sposobniji. Žene su duplo sposobnije od muškarca za odnos. One poslije vrhunca mogu i dalje da budu željne, a muškarac obično gubi želju, treba mu neki odmor. Seksualnost zahtijeva edukaciju, to nije samo spontani osjećaj. Ako se oslonimo samo na životinjski nagon, onda sama uživanja i taj kontakt gubimo", rekao je dr Milošević.

Na pitanje da li veći broj partnera može da bude garant boljih intimnih odnosa, stručnjaci su istakli da se ne može tvrditi sa sigurnošću.

"Danas je ulazak u prvi intimni odnos pomjeren mnogo u odnosu na prethodne godine. Danas se to dešava sa 14, 15 godina i kada uzmemo da u prosjeku početne veze traju šest mjeseci, šta bi onda bio veliki broj partnera?", rekla je Ljiljana, dok je Milošević iznenadio tvrdnjom da intimni odnos sa nekim drugim može da poboljša vašu vezu sa partnerom.

"Pojedinačni seksualni izleti nekada mogu da budu korisni za vezu. Ne opravdavam varanje, ali u praksi se pokazalo da pojedinačni izleti bez emotivnog vezivanja mogu da pospeše vezu", rekao je dr Milošević.

(MONDO)