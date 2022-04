Prošle sedmice volonterke banjalučkog udruženja za zaštitu životinja "Šapa u srcu" organizovale su Dan otvorenih vrata u njihovom neformalnom prihvatilištu za mačke sa ulice.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Bila je ovo prilika da se sugrađani upoznaju sa članicama udruženja koje već godinama brinu o životinjama bez doma, ali i sa njihovim štićenicama.

"Trenutno u prihvatilištu imamo pedesetak mačaka i najveći problem nam je kako da im osiguramo osnovne potrebe - hranu i pelet na dnevnom nivou", kaže Saška Neškov iz "Šape" za MONDO.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

U pomoć im, kaže, priskaču sugrađani.

"Često molimo naše građane za pomoć i uvijek se odazove jedan broj njih, mada je to uvijek mali broj i uglavnom se radi o istim ljudima koji doniraju hranu ili pelet, ili se pobrinu za troškove kod veterinara", kaže naša sagovornica.

Tokom posjete njihovom malom prihvatilištu imali smo prilike da se upoznamo sa svim macama koje čekaju dom. Ima ih mnogo, ali su lijepo vaspitane i izuzetno umiljate.

Vidi opis MONDO u posjeti štićenicama udruženja "Šapa u srcu": Utočište za životinje koje nisu ničija briga (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba Br. slika: 21 21 / 21 AD

Neke su dremale, neke su stidljivo provirivale iz skloništa, one hrabrije su prišle da se upoznaju i pomaze. Svaka ima ime, poseban karakter i ne baš veselu istoriju. Zajedničko im je to da su sve u nekom momentu ostale same, nezaštićene i izložene sigurnoj smrti.

Jedan od većih problema s kojima se susreću članice "Šape" je i manjak privremenog smještaja, takozvanih "fostera".

"Mi se svakodnevno susrećemo sa velikim brojem napuštenih mačaka, pa smo prinuđeni da molimo za pomoć oko privremenog smještaja životinje sa ulice do njene veterinarske obrade.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Nove životinje ne smijemo odmah spajati sa ostalima u prihvatilištu zbog rizika od različitih bolesti, pa bih nedostatak privremenog smještaja za životinje istakla kao jedan od najvećih problema koje imamo", naglasila je.

A jednom kada mačkama obezbijede hranu i čisto sklonište za taj dan, volonterke "Šape" izdvajaju vrijeme da macama pronađu trajni dom, prevoz do njega, sigurno okruženje, veterinarske preglede...

Sve bi ovo bilo mnogo lakše i njima i svim Banjalučanima, kada bi za problem mačaka sa ulice postojalo sistemsko rješenje. Međutim, Saška kaže da gradske vlasti do sada nisu pokazale pretjeran interes za ono čime se one bave.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

"Nažalost, gradske vlasti nemaju sluha za odvajanje sredstava za ulične mačke. Kada pričamo o sistemskom rješenju, jako bitna stavka je sterilizacija i edukacija vlasnika zbog čega moraju da svoje mačke obavezno sterilišu. Samo tako možemo smanjiti broj neželjenih mačića i mačaka bez doma, s kojima se susrećemo godinama u Banjaluci.

Mi sarađujemo sa skoro svim veterinarskim ambulantama u gradu. Za početak mogao bi Grad preko njih da finansira neki projekat besplatne sterilizacije maca na godišnjem nivou.

Takođe, odvajanje sredstava za izgradnju pansiona za mace bila bi velika pomoć na nivou grada, jer bi time riješili ogromnu stavku", predlaže Saška.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Za jedan od naših prethodnih tekstova na sličnu temu iz Gradske uprave su rekli da će poraditi na ovom problemu. Nisu, doduše, precizirali kada.

"Što se tiče mačaka, Grad Banjaluka trenutno nema azil za mačke, te svakako Odjeljenje za komunalno će se potruditi da u budućnosti se posvete toj tematici i problematici", kazali su za MONDO.

A dok nadležni ne pokažu inicijativu, i vi možete da pomognete. Na Facebook stranici "Šapa u srcu" možete kontaktirati Sašku i ostale volonterke, poslati ili donijeti hranu, pijesak ili pelet, ponuditi prevoz... Takođe, ako imate uslova, možete ponuditi privremeni smještaj za životinje koje čekaju vakcinaciju ili im je potrebno mirno okruženje.

Naravno, možete i usvojiti mačku. Sve mace s kojima smo se mi družili tog popodneva bile su izuzetno pitome, umiljate, naviknute na ljude i raspoložene za igru. Sve su zdrave, veterinarski obrađene, socijalizovane i željne pažnje i ljubavi. Dobro, i granula :)

(MONDO)