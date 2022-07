Paraglajderi iz cijelog svijeta na prvenstvu u Nišu (FOTO)

Na 16. Evropskom prvenstvu u paraglajdingu u disciplini prelet, koje se u Nišu u Srbiji održava od 25. jula do 6. avgusta, okupilo se 130 najboljih pilota iz tridesetak država Evrope, ali i Japana, Ekvadora i Brazila.

Izvor: Saša Đorđević, Anadolija

Nastoje da za što kraće vrijeme dostignu cilj koji može biti i 120 kilometara daleko od poletišta u predjelu Niške banje i Sićeva.

Dnevni zadaci takmičarima su poznati tek ujutru, pred samu trku, a postavljaju se zavisno od vremenskih prilika. Sa poletišta Koritnik i Višegrad, piloti mogu da lete ka Pirotu i Dimitrovgradu, Knjaževcu i Zaječaru ili Leskovcu i Vranju.

Izvor: Saša Đorđević, Anadolija

Letovi dugi od 80 do 120 kilometara, uz pronalaženje termičkih stubova za postizanje visine, odvijaju se na 800 do 2.500 metara i mogu da traju od 3 do 5 sati.

Meteorološka prognoza za prethodni letački dan nije bile najpovoljnija, ali to nije omelo pilote da daju sve od sebe.

Kako objašnjava direktor takmičenja Goran Miškovski iz Sjeverne Makedonije, ovo Evropsko prvenstvo je prva kategorija takmičenja i održava se jednom u dvije godine. Za razliku od Svjetskog kupa, gdje je konkurencija individualna, ovdje se nadmeću državni timovi. Neophodno je da država domaćin ima odgovarajuće uslove.

"Ovakva takmičenja putuju gdje meteorološke prilike odgovaraju za ovaj sport, gdje su uslovi i planinski, i dolinski, gdje je to spojeno u priču koja nama odgovara, gdje imamo razvoj oblaka koji nam treba i tu ružu vjetrova. Ove godine se uložilo puno više napora nego uobičajeno da se napravi infastruktura, nadstrešnice, da budu uređena poletišta i sletišta. Organizacija je na visini", govori Miškovski.

Da sve protekne u najboljem redu, brine organizacioni tim više od 60 stručnjaka za vazduhoplovni sport. Takmičenje organizuju Vazduhoplovni savez Srbije i Paraglajding klub Grunf iz Niša, a nadgledaju delegati iz međunarodne vazduhoplovne organizacije – FAI, međunarodni žiri i sudije.

Ko su šampioni biće poznato 6. avgusta, poslije 11 letačkih dana.

